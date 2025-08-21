Sfingy, kotvy i loď. Potápěči u Alexandrie vylovili pozůstatky starověké oblasti

Egyptští potápěči ve čtvrtek u pobřeží města Alexandrie vylovili pozůstatky z dva tisíce let staré obydlené oblasti, píše agentura AFP. Naleziště obsahuje zbytky domů, hrobů, vodních nádrží i někdejšího nábřeží.

Stopy starodávné oblasti se nacházejí přesněji v zátoce přístavu Abúkir, který leží několik desítek kilometrů od Alexandrie, a podle úřadů může být současný nález rozšířením dávného města Kanopus, jenž bylo posvátným místem dynastie Ptolemaiovců.

Ta vládla starověkému Egyptu téměř tři století, než se moci chopili Římané. Série zemětřesení a stoupající hladina moře pohltily město stejně jako sousední přístav Heraklion.

Tajemství egyptské královny. Archeologové v Luxoru ukázali nové objevy

Ve čtvrtek z vod Středozemního moře vytáhli potápěči s pomocí jeřábů několik soch. „Pod vodou je spousta objektů, ale množství těch, které můžeme vytáhnout, je omezené,“ řekl AFP ministr pro cestovní ruch a starožitnosti Šaríf Fasí s tím, že výběr předmětů se řídí přísnými pravidly. „Zbytek zůstane nedílnou součástí našeho podmořského dědictví,“ dodal.

Mezi pozůstatky se našly vápencové stavby, které mohly sloužit jako chrámy nebo obytné domy, případně mohlo jít o obchodní a řemeslnické domy. Potápěči také objevili vodní nádrže a bazény vytesané do skal, které byly určeny pro chov ryb a skladování vody pro domácnosti.

K významným nálezům patří královské sochy a sfingy, které pocházejí ještě z dob před nástupem Římanů. Jedna ze soch má na sobě vytesaný oválný rámeček, kterému se říká kartuše, se jménem faraona Ramesse II. Řada soch se však dochovala jen zčásti.

Češi poprvé vstoupí do pyramidy. Čekám překvapivé nálezy, říká egyptolog Bárta

Na nábřeží dlouhém 125 metrů, které sloužilo jako přístav pro menší lodě v římské a byzantské době, se našla také obchodní loď, kamenné kotvy a jeřáb z období Ptolemaiovců a z římské doby.

Nad nedalekou Alexandrií, která je rovněž bohatým archeologickým nalezištěm, se vznáší podobný osud jako nad městy Kanopus a Heraklion. Každý rok se město potápí o další více než tři milimetry. Město tak patří mezi místa nejvíce ohrožená klimatickou změnou a stoupající hladinou moře. I podle nejoptimističtějších scénářů OSN se stane do roku 2050 jedna třetina Alexandrie neobyvatelná nebo ji zaplaví voda.

Další weby

