V řadách námořní pěchoty působíte na pobřeží Černého moře. Zrovna na Oděsu o víkendu mířily masivní ruské nálety, zasáhly i tureckou loď. Proč Rusové útočí tak silně právě na největší ukrajinský přístav?
Je jasné, že je to Putinova pomsta za údery na ruskou stínovou flotilu. Není náhoda, že zasáhli právě tureckou loď. Protože právě v turecké výlučné ekonomické zóně naši „neznámí vlastenci“ zasáhli tanker ruské stínové flotily. A to ne v teritoriálních vodách, ale ve výlučné ekonomické zóně. Putin chce vyvolat negativní reakci turecké strany, proto teď udeřil na tureckou loď v ukrajinském přístavu.
Vláda lidu u nás funguje napřímo: zradíš, odstraníme tě. Tečka. Málem se to stalo i Janukovyčovi. Když začal střílet do vlastního národa, jen tak tak utekl.