Zradu jsme trestali smrtí u kůlu. Zelenskyj to dobře ví, varuje ukrajinský kozák

Ukrajinský politik Eduard Leonov (28. února 2024)

Adam Hájek
  9:25
Bývaly doby, kdy se na půdě parlamentu fackoval s proruskými poslanci, ale poslední čtyři roky má na sobě uniformu. Eduard Leonov podobně jako statisíce ukrajinských vojáků sleduje mírová jednání a varuje: „Pokud by formát mírové dohody odporoval instinktu národní sebezáchovy, tak vám garantuji, že armáda z Donbasu neodejde, ať by rozkaz zněl jakkoliv.“

V řadách námořní pěchoty působíte na pobřeží Černého moře. Zrovna na Oděsu o víkendu mířily masivní ruské nálety, zasáhly i tureckou loď. Proč Rusové útočí tak silně právě na největší ukrajinský přístav?
Je jasné, že je to Putinova pomsta za údery na ruskou stínovou flotilu. Není náhoda, že zasáhli právě tureckou loď. Protože právě v turecké výlučné ekonomické zóně naši „neznámí vlastenci“ zasáhli tanker ruské stínové flotily. A to ne v teritoriálních vodách, ale ve výlučné ekonomické zóně. Putin chce vyvolat negativní reakci turecké strany, proto teď udeřil na tureckou loď v ukrajinském přístavu.

Vláda lidu u nás funguje napřímo: zradíš, odstraníme tě. Tečka. Málem se to stalo i Janukovyčovi. Když začal střílet do vlastního národa, jen tak tak utekl.

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Koledy na vánočních trzích vystřídala extremistická hudba, město je v šoku

Policie hlídkuje na vánočních trzích v Německu. (ilustrační snímek)

Ještě odpoledne děti ve městě v Dolním Sasku zpívaly koledy. Idylku vánočních trhů ale vzápětí zkazila zcela jiná produkce. Jakmile se setmělo, rozezněla se z pódia hudba neonacistické kapely....

17. prosince 2025  8:58

Australská policie obvinila střelce ze Sydney z terorismu a 15 případů vraždy

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a 15 případů vraždy. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dva muži, kterými podle australských úřadů byli otec se synem, v neděli...

17. prosince 2025  7:49

