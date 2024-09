Příští prezident Francie? Macronův expremiér Philippe oznámil kandidaturu

„Budu kandidátem v příštích prezidentských volbách,“ řekl časopisu Le Point Philippe, který je nyní starostou města Le Havre.

Macron se podle francouzské ústavy nebude moci ucházet v roce 2027 o třetí mandát hlavy státu za sebou. Momentálně se snaží nalézt nového premiéra, který by vytvořil novou vládu, protože prezidentovo červnové rozhodnutí uspořádat předčasné parlamentní volby vyústilo v parlament neschopný rozhodovat, napsala agentura Reuters.

Francie ani dva měsíce po předčasných parlamentních volbách nemá novou vládu. Volby sice vyhrála levicová aliance, ale ani ona, ani druzí centristé a ani třetí krajně pravicové Národní sdružení (RN) nemají dostatečný počet poslanců na zisk většiny v Národním shromáždění.

Zatímco Macron uprostřed politické krize hledá kandidáta na premiéra, Philippe usiluje o nástupnictví po Macronovi v Elysejském paláci, poznamenala agentura AFP s tím, že Philippe načrtává éru „po Macronovi“, aniž by vylučoval předčasné ukončení prezidentova mandátu. V rozhovoru totiž potvrdil, že by kandidoval i v případě, že by volby byly předčasné. A to je podle AFP hypotéza, která se vznáší ve francouzské politice během nynější institucionální krize.

Philippe býval Macronovým prvním předsedou vlády. K prezidentově týmu přeběhl od strany Republikáni po volbách v roce 2017. V čele vlády se musel vypořádat s násilnými protesty hnutí žlutých vest a také s nástupem pandemie covidu-19; krátce poté, v roce 2020, Philippe jako premiér skončil.

Po odchodu z Matignonského paláce, sídla francouzských premiérů, Philippe podle AFP pracoval právě na plánu stát se Macronovým nástupcem v Elysejském paláci, kvůli čemuž založil i vlastní stranu Horizonty.

Předpokládá se, že na prezidentku bude opět kandidovat i Marine Le Penová z Národního sdružení. Mluvilo se také o dosavadním premiérovi Gabrielu Attalovi.