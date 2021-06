Vy Češi jste se ve válce chovali skvěle. Slováci měli Tisa, říká Edith Egerová

Když v roce 1944 přivezl transport Edith Evu Egerovou z Československa do Osvětimi, bylo jí 16 let. Matku poslal do plynu Josef Mengele ihned po příjezdu, a to jediným mávnutím ruky. Nepřežil ani otec. Oporou jí byla starší setra, s níž přežila i nekonečný pochod smrti. Na konci války si pak zlomila páteř a před jistou smrtí ji zachránil americký voják, když ji vytáhl z hromady mrtvol. Po válce se vdala a před komunistickým režimem utekla s manželem do Ameriky, kde získala doktorát z psychologie a lidem s traumaty pomáhá dodnes. Učí je, jak nezůstat v roli oběti. | foto: Jordan Engle