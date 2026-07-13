Ebola se v Kongu rozšiřuje. Zemřelo už přes 700 lidí, část zdravotníků stávkuje

Většina nakažených a mrtvých je v severovýchodní provincii Ituri, odkud se ebola rozšířila i do jižně položených provincií Severní Kivu a Jižní Kivu. Úřady dnes uvedly, že další dvě provincie sousedící s Ituri, Tshopo a Horní Uele, je „nutné a vhodné považovat za epidemickou zónu“, ačkoli všechny tam zjištěné případy pocházejí podle všeho převážně z Ituri.
Sousední Uganda dosud hlásí 20 potvrzených případů a dvě úmrtí, jeden případ v červnu nahlásila i Francie. Německo v pondělí oznámilo, že přijalo do péče dalšího Američana nakaženého v Kongu.
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara v provincii Ituri vstoupilo do stávky, protože jim konžské úřady nevyplatily mzdu. Mezi stávkujícími jsou epidemiologové, specialisté trasující případy nákazy, řidiči i hrobníci. Někteří z terénních zaměstnanců centra začali stávkovat již minulý týden. Jeden z nich agentuře AP řekl, že mzdy nedostali od května, kdy byla epidemie vyhlášena. Ministr zdravotnictví Roger Kamba minulý týden uvedl, že situaci způsobily nesrovnalosti v seznamech pracovníků.
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Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Zástupce Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) minulý čtvrtek uvedl, že jde o dosud nejrychleji rostoucí epidemii eboly nejen v porovnání s předchozími ohnisky způsobenými tímto virem, ale také v porovnání se všemi typy virů, které ebolu způsobují.
V Kongu na začátku července začalo testování dvou možných léčebných postupů proti variantě Bundibugyo. Klinická studie zkoumá účinnost monoklonální protilátky MBP134 a antivirotika remdesivir, a to jak samostatně, tak i v kombinaci.
Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce a postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i Světová zdravotnická organizace (WHO) považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.