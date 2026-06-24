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Ebola se v Kongu šíří nevídanou rychlostí, zdravotníci nestačí reagovat

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  20:44
V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026) | foto: Profimedia.cz

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)
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Epidemie eboly se v Kongu nadále šíří rychleji, než jak na ni zdravotnické týmy stačí reagovat. Uvedli to ve středu představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle nich navíc zdravotníci v zasažených oblastech čelí útokům, hrozbám únosu a nedůvěře místních obyvatel.

Současná epidemie varianty viru Bundibugyo si v Kongu vyžádala už více než tisíc potvrzených případů nákazy a přes 270 úmrtí. Dalších dvacet případů eviduje sousední Uganda.

Podle WHO jde o největší počet potvrzených případů v průběhu prvního měsíce jakéhokoli afrického ohniska eboly. Odborníci se domnívají, že virus v oblasti koloval několik měsíců předtím, než úřady 15. května epidemii oficiálně vyhlásily.

„Navzdory pokroku, kterého jsme dosáhli, stále čelíme zásadním problémům a epidemie se dál šíří rychleji, než jak na ni dokážeme reagovat,“ řekl dnes generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Podle Abdirahmana Mahamuda z WHO zdravotníci v terénu nadále čelí hrozbám únosu i násilným incidentům. WHO zaznamenala nejméně sedm případů, kdy se pracovníci zapojení do boje s epidemií stali terčem útoků.

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Situaci komplikuje také nedůvěra části místních obyvatel k úřadům a zahraničním zdravotníkům. Někteří lidé zpochybňují samotnou existenci eboly, jiní odmítají opatření omezující tradiční pohřební obřady.

Rozhněvaní obyvatelé například napadli některá zařízení a vyhnali zdravotníky z tábora pro vysídlené osoby.

Sledování kontaktů nakažených je obtížné i kvůli tomu, že ohnisko epidemie leží v těžební oblasti provincie Ituri. Do tamních dolů přijíždějí z různých částí země pracovníci, kteří se po čase vracejí domů a mohou virus nevědomky šířit do dalších regionů.

WHO uvedla, že kapacita testování se od začátku epidemie výrazně zvýšila z přibližně třiceti na dva tisíce testů denně. Organizace nyní usiluje o další rozšíření testování přímo do jednotlivých postižených oblastí.

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