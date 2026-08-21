Nejhorší epidemie v historii země. Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varuje OSN

„Epidemie eboly se šíří exponenciálně. Za poslední tři měsíce zemřelo 2 500 lidí, z toho polovina v posledních 20 dnech. Epidemie se značně šíří: nyní pokrývá území větší než Francie. Její postup předčí rychlost naší reakce; zesiluje a šíří se rychleji než úsilí vyvíjené v celém regionu,“ uvedl Harneis na konferenci v Ženevě.
Finanční prostředky na boj s epidemií podle něj vystačí jen na několik příštích týdnů. Zároveň odsoudil sérii útoků na zdravotnické pracovníky a označil je za nepřijatelné.
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Konžské úřady od začátku epidemie zaznamenaly řadu útoků na zdravotnická zařízení a personál. Za většinou z nich stály davy, které vtrhly do léčebných středisek nebo napadly zásahové týmy v terénu. Útoky často pramení z nedůvěry vůči zdravotníkům, ale také z dezinformací, podle nichž ebola vůbec neexistuje.
Boj proti letošní epidemii v Kongu brzdí také pokračující ozbrojený konflikt na východě země a nedůvěra místních komunit.
Od propuknutí epidemie úřady potvrdily 5 021 případů nákazy. Nejnovější, v pořadí už 17. epidemie eboly v Kongu, se koncem července stala podle počtu potvrzených případů největší v historii země.
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Ještě horší epidemie zasáhla v letech 2014 až 2016 západní Afriku. Podle Světové zdravotnické organizace se tehdy v Guineji, Libérii a Sieře Leone ebolou nakazilo 28 616 lidí a 11 310 z nich zemřelo.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Mezi jeho příznaky patří horečka, zvracení, průjem, bolesti svalů a krvácení. Současnou epidemii způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.