Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejhorší epidemie v historii země. Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varuje OSN

Autor: ,
  13:22
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara v provincii Ituri vstoupilo do stávky, protože jim konžské úřady nevyplatily mzdu. (13. července 2026) | foto: AP

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...
8 fotografií
Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varoval hlavní koordinátor OSN pro ebolu Julien Harneis. Od začátku nynější epidemie se nakazilo přes 5 tisíc lidí, přičemž zhruba 2 500 z nich za poslední tři měsíce zemřelo. Jde tak o nejhorší epidemii v historii země.

„Epidemie eboly se šíří exponenciálně. Za poslední tři měsíce zemřelo 2 500 lidí, z toho polovina v posledních 20 dnech. Epidemie se značně šíří: nyní pokrývá území větší než Francie. Její postup předčí rychlost naší reakce; zesiluje a šíří se rychleji než úsilí vyvíjené v celém regionu,“ uvedl Harneis na konferenci v Ženevě.

Finanční prostředky na boj s epidemií podle něj vystačí jen na několik příštích týdnů. Zároveň odsoudil sérii útoků na zdravotnické pracovníky a označil je za nepřijatelné.

Ebola se v Kongu rozšiřuje. Zemřelo už přes 700 lidí, část zdravotníků stávkuje

Konžské úřady od začátku epidemie zaznamenaly řadu útoků na zdravotnická zařízení a personál. Za většinou z nich stály davy, které vtrhly do léčebných středisek nebo napadly zásahové týmy v terénu. Útoky často pramení z nedůvěry vůči zdravotníkům, ale také z dezinformací, podle nichž ebola vůbec neexistuje.

Boj proti letošní epidemii v Kongu brzdí také pokračující ozbrojený konflikt na východě země a nedůvěra místních komunit.

Od propuknutí epidemie úřady potvrdily 5 021 případů nákazy. Nejnovější, v pořadí už 17. epidemie eboly v Kongu, se koncem července stala podle počtu potvrzených případů největší v historii země.

Ebolu nemá, biobox si užíval, do Konga se vrátí. Americký lékař opustil Bulovku

Ještě horší epidemie zasáhla v letech 2014 až 2016 západní Afriku. Podle Světové zdravotnické organizace se tehdy v Guineji, Libérii a Sieře Leone ebolou nakazilo 28 616 lidí a 11 310 z nich zemřelo.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Mezi jeho příznaky patří horečka, zvracení, průjem, bolesti svalů a krvácení. Současnou epidemii způsobila varianta viru Bundibugyo, proti níž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: Kongo, Ebola

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

Babiš se kaje za květiny natrhané na Lysé hoře. Pokuta mu ale nehrozí

Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou...

Premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že při výstupu na Lysou horu trhal květiny v chráněné krajinné oblasti. „Už jsem tam byl potřetí, poprvé jsem tam byl 15. července 2016, takže víc než 10 let, a...

Technici odklízejí trosky spadlého větrníku, ostatní zkontrolují ultrazvukem

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...

Skupina techniků od rána na poli u Potštátu na Přerovsku odstraňuje trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která se zřítila ve čtvrtek dopoledne. Byla součástí větrného parku se čtyřmi větrníky,...

21. srpna 2026  10:59,  aktualizováno  13:38

Pracujte více, vyzýval Merz. Teď ho tepou za měsíční dovolenou, jeho obliba klesá

Německý kancléř Friedrich Merz (8. července 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice kvůli téměř čtyřtýdenní letní dovolené. Naposledy veřejně vystoupil na konci července a znovu se má objevit až příští týden. Podle kritiků měl přitom volno...

21. srpna 2026  13:32

Nejhorší epidemie v historii země. Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varuje OSN

Několik desítek zaměstnanců jednoho z center pro boj s ebolou ve městě Rwampara...

Ebola se v Kongu šíří exponenciálně, varoval hlavní koordinátor OSN pro ebolu Julien Harneis. Od začátku nynější epidemie se nakazilo přes 5 tisíc lidí, přičemž zhruba 2 500 z nich za poslední tři...

21. srpna 2026  13:22

Ještě jednou uvidíme mobil a nejste řidič, policisté jdou po šoférech na dálnici

Policista na motorce zaznamenává přestupek na dálnici D2. Nevěnování se řízení...

Kamera na helmě policisty zachytila řidiče, kteří se při jízdě po D2 věnovali mobilním telefonům místo provozu před sebou. Policie nyní záběry zveřejnila jako varování před nepozorností za volantem....

21. srpna 2026  13:22

Vyhlášení ekonomické války Íránu? Sankce ani nátlak nejsou řešením, vzkazuje Čína

ilustrační snímek

Peking nepovažuje nátlak ani avizované americké sankce vůči Íránu za řešení současného konfliktu a vyzývá k diplomatickému postupu. Čínské ministerstvo zahraničí to uvedlo v pátek poté, co Spojené...

21. srpna 2026  13:14

Koridor mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na vedení, vlaky už jedou

ilustrační snímek

Provoz železničního koridoru Praha – Český Brod zastavila v pátek ráno na téměř sedm hodin závada na trakčním vedení ve stanici Úvaly u Prahy. Vlaky nejezdily zhruba od 6. hodiny. Krátce po 8. hodině...

21. srpna 2026  7:55,  aktualizováno  13:02

Vlak sevřel kočárek a vlekl matku. Vůz neměl speciální čidla, ČD už typ vyřazují

ilustrační snímek

Vlak, který na konci července na zastávce v Háji u Duchcova na Teplicku vlekl matku, jejíž dítě zůstalo v kočárku sevřeném mezi dveřmi rozjíždějící se soupravy, neměl bezpečnostní čidla, jež by...

21. srpna 2026  13:01

Do Prahy začne létat nová nízkonákladovka. Fly2Galicia má sloužit nejen poutníkům

Nové virtuální nízkonákladové aerolinky zahajují letos na podzim nové lety do...

Na pražské letiště začne od 2. prosince dvakrát týdně létat nízkonákladová letecká společnost Fly2Galicia. Hlavní město tak získá nové přímé spojení se Santiagem de Compostela na severozápadě...

21. srpna 2026  12:57

Vláda přidělila Pavlovi pro cestu na jednání OSN armádní letoun

Prezident Petr Pavel před odletem na summit NATO do turecké Ankary (7. července...

Vláda v pondělí přidělila armádní letadlo pro zářijovou cestu prezidenta Petra Pavla do Spojených států. Hlava státu se tam chystá na jednání Valného shromáždění OSN a pracovní návštěvu Nebrasky,...

21. srpna 2026  12:54

Falešní bankéři poslali pro seniora auto až před dům, okradli ho o milion

ilustrační snímek

Žádná anonymní komunikace z jiného státu. Podvodníci, kteří připravili seniora z Chotěboře na Havlíčkobrodsku o více než milion korun, zvolili mrazivě drzou taktiku. Pro muže opakovaně poslali auto s...

21. srpna 2026  12:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hanba, slyšel Okamura u rozhlasu. Pískot sklidila i Schillerová či Pavel

Prezident Petr Pavel, předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké...

Česko si v pátek připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. U budovy Českého rozhlasu v Praze se od jedenácti hodin konal pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních...

21. srpna 2026  9:58,  aktualizováno  12:39

Oba posudky na Lužánky jsou chybné, říká třetí znalec a určil vlastní cenu

Premium
Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé...

Ani pět milionů, ani 210 milionů, ale zcela jinou sumu určil třetí znalec v revizním posudku za pozemky se zchátralým stadionem za Lužánkami v Brně. Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici. Záměr...

21. srpna 2026  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.