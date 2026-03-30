„Ztráta letounu AWACS (Airbone Warning and Control System – letouny se se systémy včasné výstrahy a velení, pozn. red.) je vážnou ranou pro (americké) průzkumné kapacity“, uvedl vojenský analytik americké televize CNN Cedric Leighton, bývalý plukovník amerického letectva, který na tomto letounu létal.
„Může to potenciálně ovlivnit schopnost (USA) řídit bojová letadla a navádět je k cílům nebo je chránit před útoky nepřátelských letadel a raketových systémů,“ dodal.
Snímky se zcela zničenou zadní částí letounu se začaly šířit sociálními sítěmi. Tým factcheckerů z britského serveru televize BBC záběry ověřil a potvrdil jejich pravost.
„Potvrdili jsme, že fotografie byly pořízeny na letecké základně Prince Sultan, která se nachází asi 100 km jihovýchodně od saúdského hlavního města Rijádu. Prvky zachycené na snímcích, včetně stožárů, skladovacích jednotek a značení na zpevněných plochách, se shodovaly se satelitními snímky,“ uvedl server BBC.
Ruská stopa?
Analytik Leighton nevyloučil ruské zapojení do íránského úderu. „Rusko s největší pravděpodobností poskytlo Íránu zeměpisné souřadnice a satelitní snímky, které umožnily určit přesnou polohu,“ řekl.
Letoun E-3 Sentry se systémem AWACS umožňuje vzdušný průzkum bojového prostoru o rozloze až 311 tisíc kilometrů čtverečních, od zemského povrchu až po stratosféru. Pro představu rozloha ČR je necelých 79 tisíc kilometrů čtverečních.
Stroje E-3 po desetiletí představují klíčovou součást amerických ozbrojených sil. Flotila 17 letounů E-3 a dlouholeté zkušenosti USA s jejich využíváním jsou analytiky považovány za významnou výhodu, kterou má Washington k dispozici.
Nicméně v poslední době Pentagon začal shánět pro ně náhradu. Stroje jsou totiž už poměrně staré – první z nich byl připojen k americké flotile v roce 1978. V roce 2015 jich americká armáda měla 32. Cena jednoho se pohybuje kolem půl miliardy dolarů. Armáda má ještě k dispozici menší E-2 Hawkeye. Ty jsou však do bojů nasazovány velmi zřídka.
|
17. října 2025