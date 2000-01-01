náhledy
V německém Ludwigsburgu aktuálně probíhá netradiční výstava. Jsou zde k vidění postavy z her nebo seriálů, které jsou vytvořeny z dýní. Výstava má trvat do 1. listopadu. Mnoho lidí sem vyráží načerpat podzimní atmosféru, která je již za dveřmi. V zámeckém parku tu vyrostl dýňový Super Mario, Barbie a další postavičky.
Autor: Profimedia.cz
Dýňová výstava v Blühendes Barock začala 22. srpna a potrvá až do 1. listopadu. O podobu obřích figur se postaral cleebronský umělec Pit Ruge se svým týmem.
Autor: Profimedia.cz
Základem soch je většinou dřevo, které pracovníci následně pokryli tisíci dýní ve všech odstínech oranžové barvy.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvníky potěší i známý Mario ze známé počítačové hry, kterou hrálo již několik generací dětí.
Autor: Profimedia.cz
Nechybí ani ovladač od herní konzole, který mnoho z nás již drželo v ruce, ale ještě nebyla šance ho vidět z dýní.
Autor: Profimedia.cz
Téma letošního ročníku zní „LET’S PLAY“ a organizátoři si s ním opravdu vyhráli. Kromě Lega a šachů nechybí ani Minecraft nebo Super Mario.
Autor: Profimedia.cz
Některé postavy navíc vypadají tak propracovaně, že by člověk téměř čekal, že začnou mluvit.
Autor: Profimedia.cz
Výstava ale není jen pastvou pro oči. Návštěvníci si tady mohou vyzkoušet například dýňovou kuličkovou dráhu, která se letos objevila vůbec poprvé.
Autor: Profimedia.cz
Připravené jsou také dýňové pohádky, vyřezávání, přehlídka různých odrůd nebo závody s dýněmi. A protože dýně je dobré využít opravdu do posledního kousku, nechybí ani chutná jídla.
Autor: Profimedia.cz
Kdo miluje podzim, dýně a trochu bláznivou podívanou, ten by sem měl určitě vyrazit. A kdo podzim nemusí, ten určitě ocení alespoň dřinu, bez které by tyhle krásné dýňové postavičky nikdy nevznikly.
Autor: Profimedia.cz