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Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Nizozemci reagují na nestabilitu. Část zlatých rezerv přesunuli z USA do Londýna
Nizozemská centrální banka (DNB) přesunula více než čtvrtinu svých zlatých rezerv uložených v USA a Kanadě do Velké Británie. Oznámila to ve čtvrtečním prohlášení s odkazem na obavy z geopolitické...
Soud rozhoduje o propuštění trojnásobného vraha. Byl bych prospěšný, tvrdí
Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho žádosti dnes rozhoduje Okresní soud v Šumperku. Pokud by Hejna uspěl, stal by se prvním člověkem v Česku...
Dojetí i znechucení. Nový trailer na seriál o Harrym Potterovi fanoušky rozděluje
S vydáním nového traileru seriálu Harry Potter a Kámen mudrců se opět na sociálních sítích rozběhla čilá diskuse. Někteří fanoušci podle vlastních slov pláčou dojetím a nemohou se dočkat prvního...
Už ji nebudu hájit. Ženu viněnou z utýrání jezevčíka náhle opustila advokátka
Hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Obžalovaná žena přišla o obhájkyni, jež ji odmítla dál zastupovat. Před soudem vyslovila přání získat nyní bezplatného advokáta....
Zdravotnice při záchraně studenta na výcviku selhaly, potvrdil soud. Jedné trest zmírnil
Odvolací Krajský soud v Brně dnes potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku podmíněné tresty, jedné postih oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil....
Kyanid, tajné služby a tři muži. Exhumace a nová výpověď mohou objasnit smrt Masaryka
Policejní páska uzavřela ve středu ráno lánský hřbitov. U vchodu všechny příchozí zastavila policejní hlídka v uniformě. Na místě pak policejní vyšetřovatelé otevřeli jednu z místních hrobek a...
Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných
Na okraji Prostějova se ve středu odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Doprava na trati...
První česká střela s plochou dráhou letu prošla testy a je v hledáčku NATO
Česká technologická společnost LPP Holding úspěšně dokončila testování první střely s plochou dráhou letu Narwhal, která je schopná zasáhnout cíl na více než 600 kilometrů. A zatímco konstruktéři už...
Vláda neuspěla. Šámal zůstane soudcem v kauze Pavlovy kompetenční žaloby
Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda, plénum Ústavního soudu jí však nevyhovělo. V...
Na staveniště v Mnichově zaútočili žháři. Policie vidí politický motiv
Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu (LKA) policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým...
Estonský ministr obrany končí kvůli skandálu s koupí munice pro Ukrajinu
V souvislosti se skandálem kolem objednávek dělostřelecké munice pro Ukrajinu oznámil svou rezignaci estonský ministr obrany Hanno Pevkur. Své rozhodnutí oznámil ve vysílání televizního pořadu...
Průměrná mzda vystoupala na 51 966 korun, proti loňsku je o 6,4 procenta vyšší
Průměrná mzda českých zaměstnanců se ve druhém letošním čtvrtletí zvedla meziročně o 6,4 procenta a dosáhla tak 51 966 korun. V reálném vyjádření, tedy po zohlednění inflace, stoupla o 4,3 procenta.