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OBRAZEM: Dýňový Super Mario nebo Barbie. Němci vítají podzim po svém

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Postava z Pokémonů vytvořená z dýní, na výstavě dýní v zahradě zámku... Lego postavička vytvořená z dýní, na výstavě dýní v zahradě zámku Ludwigsburg v... Postava z Transformersvytvořenou z dýní, na výstavě dýní v zahradě zámku... Postava Mario ze známé hry vytvořená z dýní, na výstavě dýní v zahradě zámku... Ovladač, na výstavě dýní v zahradě zámku Ludwigsburg v Ludwigsburgu. (20. srpna... Šachové figurky, na výstavě dýní v zahradě zámku Ludwigsburg v Ludwigsburgu.... Barbie vytvořená z dýní, na výstavě dýní v zahradě zámku Ludwigsburg v... Barbie vytvořená z dýní, na výstavě dýní v zahradě zámku Ludwigsburg v... Hrací kostky, na výstavě dýní v zahradě zámku Ludwigsburg v Ludwigsburgu. (20.... Dětský houpací koník, na výstavě dýní v zahradě zámku Ludwigsburg v... Počítačová postava ze hry Minecraft vytvořená z dýní, na výstavě dýní v zahradě... Výstava dýní v zahradě zámku Ludwigsburg v Ludwigsburgu. (20. srpna 2026)
V německém Ludwigsburgu aktuálně probíhá netradiční výstava. Jsou zde k vidění postavy z her nebo seriálů, které jsou vytvořeny z dýní. Výstava má trvat do 1. listopadu. Mnoho lidí sem vyráží načerpat podzimní atmosféru, která je již za dveřmi. V zámeckém parku tu vyrostl dýňový Super Mario, Barbie a další postavičky.

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