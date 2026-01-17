Dvě laviny smetly lyžaře v rakouských Alpách. Zemřelo nejméně pět lidí

První lavina se utrhla v oblasti Schmugglerscharte ve volném vysokohorském terénu přibližně ve výšce 2 200 metrů. Sněhová masa strhla skialpinistku, kterou záchranářům nahlásil její manžel krátce po poledni. Přes rychlý zásah horské služby, vrtulníku, psovodů i krizového intervenčního týmu se ženu nepodařilo oživit.
Druhý, ještě rozsáhlejší zásah následoval kolem 14. hodiny v oblasti Finsterkopfu v Großarltalu. Lavina zde zasáhla skupinu sedmi skialpinistů, čtyři z nich byli vyproštěni již bez známek života. Do akce se zapojilo přibližně 90 horských záchranářů z několika oblastí a šest kynologických týmů.
Podle zástupců horské služby došlo k tragédiím navzdory opakovaným a jasným varováním před lavinovým nebezpečím. Situace v Alpách zůstává nadále velmi vážná, ve velké části regionů platí třetí, tedy značný stupeň lavinového ohrožení.