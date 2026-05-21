Zběsilá jízda dvou lamborghini skončila vážnou nehodou. Z vozidel zbyly trosky

  17:30
V americkém Texasu havarovala po zběsilé jízdě dvě luxusní sportovní auta značky Lamborghini. V jednom z nich po nárazu vypukl požár a vůz také nakonec téměř celý shořel. I druhé vozidlo je vážně poškozené. Příčinu nehody policie stále vyšetřuje, ale podle svědků oba řidiči jeli však nepřiměřenou rychlostí. Jejich počínání se údajně natáčelo na video.
Dvě luxusní Lamborghini havarovala v Texasu na obslužné komunikaci u dálnice Highway 99. Model Aventador S po nehodě zachvátil požár a téměř celý shořel, druhý vůz Revuelto utrpěl rozsáhlé poškození (19. května 2026) | foto: Cy-Fair Fire Department

Nehoda, při níž nikdo nebyl nicméně zraněn, se stala na obslužné komunikaci poblíž dálnice Highway 99 a Jack Road v severozápadní části okresu Harris County. Hasiči po příjezdu na místo obě havarovaná lamborghini vyfotili.

Podle fotografií jde o modely Lamborghini Aventador S a Lamborghini Revuelto. Aventador po požáru zůstal téměř zcela zničený, druhý supersportovní vůz má rovněž rozsáhlé škody. Celková hodnota obou automobilů se přitom pohybuje v přepočtu v desítkách milionů korun.

Úřady zatím nezveřejnily totožnost řidičů ani informace o tom, zda za nehodou mohla stát vysoká rychlost, alkohol či nelegální závodění. Policie dosud neoznámila ani případné pokuty či předběžné závěry vyšetřování.

Na sociálních sítích se mezitím však objevily výpovědi lidí, kteří tvrdí, že vozy před nehodou natáčel doprovodný štáb. Jeden ze svědků uvedl, že po obslužné silnici jela také červená dodávka, z jejíž korby dva lidé pořizovali záběry sportovních automobilů.

Další uživatel sociální sítě uvedl, že vozidla sledoval delší dobu a podle jeho slov se pohybovala velmi riskantně. „Natáčeli sportovní auta, ale jeli dost divoce,“ napsal s tím, že skupina překážela ostatním v provozu.

Zda natáčení skutečně s nehodou souviselo, zatím není potvrzené. Místní média oslovila svědky i úřady s žádostí o další informace.

