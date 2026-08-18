Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dvanáctiletá dívka se na tři dny ztratila rodičům v Tokiu, kvůli oblíbenému seriálu

Tereza Hrabinová
  9:29

Fotogalerie2

Policie v Jokohamě (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

Měla to být odpočinková dovolená v Japonsku. Když se však rodiče dvanáctileté britské turistky jednoho rána probudili, jejich dcera byla pryč. Neměla u sebe telefon ani pas.

Rodina přicestovala do Japonska 21. července. Rodiče, jejich dvanáctiletá dcera Carmelita Lakdesha Paul a její starší bratr se ubytovali v soukromém apartmánu ve čtvrti Minami-Kamata v tokijském obvodu Óta.

Když se rodina 13. srpna kolem půl deváté probudila, Carmelita byla pryč. Nechala v apartmánu telefon i pas a vzala si s sebou pouze několik tisíc jenů. Matka krátce před půl desátou nahlásila zmizení.

Policisté zveřejnili fotografii dívky a začali procházet záznamy bezpečnostních kamer. Z nich zjistili, že nastoupila na vlak a zamířila do sousední Jokohamy. Na tamním nádraží ale její stopa končila.

Po dvanáctileté dívce pátrala japonská policie téměř tři dny. Britská turistka se nakonec sama přihlásila na policejní služebně v Jokohamě.

Cesta do světa oblíbeného anime

Za zmizením nakonec nebyl únos ani jiné násilí, ale výprava po stopách oblíbeného seriálu. Carmelita měla rodičům už předchozího dne říct, že by chtěla navštívit místa spojená s anime Bungo Stray Dogs. To se z velké části odehrává právě v Jokohamě.

Dívka se proto vydala na vlastní „anime pouť“, jak se v Japonsku říká návštěvám skutečných míst známých ze seriálů a komiksů. Zatímco po ní policisté intenzivně pátrali, prohlížela si lokace spojené s příběhem detektivní agentury, jejíž členové disponují nadpřirozenými schopnostmi.

Během svého výletu navíc pobývala v internetové kavárně. Není jasné, jak dlouho tam zůstala ani jak se jí podařilo obejít pravidla, která nezletilým zakazují pobyt v podobných podnicích během pozdních nočních hodin.

Po téměř třech dnech zamířila na policii

Dobrodružství skončilo 15. srpna krátce po osmé hodině večer. Přibližně 59 hodin po zmizení přišla Carmelita sama do policejní budky v Jokohamě a oznámila, že se ztratila. Podle japonských médií jí také začali chybět rodiče. Dívka byla v pořádku a neutrpěla žádné zranění. Policisté ji předali rodině a vyloučili, že by se během jejího zmizení stal trestný čin.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Japonsko, Jokohama

Nejčtenější

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička

Hayden Panettiere (15. května 2013)

Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

„Zajdeme do kina?“ Babiš vyhlásil soutěž s výherci. Follow na síti mu nabídl i Kupka

ilustrační snímek

Vskutku kontaktní formu politické kampaně zvolil Andrej Babiš, který na sociální síti Instagram láká své příznivce na soutěž o lístky do kina. Podmínky jsou jednoduché – stačí napsat do komentáře pod...

17. srpna 2026  20:14,  aktualizováno  18. 8. 10:20

Počty studujících všeobecných sester vzrostly o 40 procent, chválí si Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) hovoří při zahájení stavby Kliniky...

Počty studentů všeobecných sester se zvýšily až o 40 procent a u dalších nelékařů o 30 procent. Může za to podpora školství, která začala loni. Na úterní tiskové konferenci to řekl ministr...

18. srpna 2026  10:17

Kamion s balenou vodou se po nehodě převrátil na bok, řidič je vážně zraněný

Vážná nehoda na Karlovarsku. Řidič sjel s kamionem ze silnice, je vážně...

U Kozlova na Karlovarsku v úterý ráno havaroval kamion. Nákladní auto převážející balenou vodu skončilo mimo silnici. Řidič je ve vážném stavu.

18. srpna 2026  10:16

Opilec vylezl do kabiny jeřábu a odmítal slézt, dolů ho dostala až zásahová jednotka

Opilý muž vyšplhal na jeřáb a odmítal jej opustit. (18. srpna 2026)

Nečekaný jeřábník čekal dnes ráno na dělníky na stavbě v Brně. V kabině stroje seděl muž, který tam neměl co dělat. Vysoký jeřáb, na nějž se vyšplhal, navíc odmítal opustit a vydat se zase zpět dolů...

18. srpna 2026  10:14

Zůstali jsme mezi plameny. Češka líčí útěk v hořícím autě z ubytování v Chorvatsku

Premium
V pobřežním městě Omiš v Chorvatsku zuří rozsáhlý lesní požár, po rozšíření...

Chorvatsko zasáhly minulý týden ničivé požáry, nejrozsáhlejší vypukl v okolí letoviska Omiš. O svoji zkušenost s evakuací i s problémy, které ji provázely, se podělila s redakcí iDNES.cz turistka...

18. srpna 2026  9:58

Řidič skončil s autem v potoce a pak zmizel. Pátrá po něm policie

Felicia skončila ve Vítonicích na Kroměřížsku v potoce. Řidič z místa zmizel...

Jak se dostalo auto do potoka a kam se poděl jeho řidič? Tyhle otázky řeší policie na Kroměřížsku od pondělního večera, kdy vůz značky Škoda Felicia sjel do koryta potůčku v obci Vítonice, odkud ho...

18. srpna 2026  9:56

ČEZ digitalizuje provoz Temelína a Dukovan. Do modernizace dá přes 5 miliard ročně

Tisková konference ČEZ - Osmdesátiletý provoz českých jaderných elektráren:...

Skupina ČEZ investuje kvůli prodloužení provozu jaderných elektráren 10 až 12 miliard korun ročně, z toho do modernizace a bezpečnosti půjde polovina této částky. Prostředky zamíří do obnovy...

18. srpna 2026  9:55

Test eDokladů odhalil slabinu. Stát před volbami zvýší kapacitu pro přihlašování

První den doplňovacích senátních voleb v obvodu Brno-město. Poprvé mohli voliči...

Zátěžový test aplikace eDoklady z minulého týdne ukázal, že je před volbami potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní....

18. srpna 2026  9:53

Šéfka Czech Social Awards: Trendy lidi unavují, řeč záchranáře Dvořáka ve mně rezonovala

Czech Social Awards

Počet sledujících už podle zakladatelky Czech Social Awards Michaely Derynkové není hlavním měřítkem úspěchu na sociálních sítích. Důležitější jsou podle ní kreativita, originalita a schopnost...

18. srpna 2026  9:32

Nehoda tramvaje a dodávky zastavila provoz na severu Prahy, dva lidé zraněni

ilustrační snímek

Nehoda tramvaje a menší dodávky zastavila v úterý kolem osmé hodiny ráno tramvajový provoz mezi stanicemi Kobylisy a Sídliště Ďáblice. Při střetu v ulici Střelničná se podle policie zranili dva lidé,...

18. srpna 2026  9:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dvanáctiletá dívka se na tři dny ztratila rodičům v Tokiu, kvůli oblíbenému seriálu

Policie v Jokohamě (ilustrační foto)

Měla to být odpočinková dovolená v Japonsku. Když se však rodiče dvanáctileté britské turistky jednoho rána probudili, jejich dcera byla pryč. Neměla u sebe telefon ani pas.

18. srpna 2026  9:29

Rusko viní Británii z krvavých zločinů. Varuje ji před dodávkami dronů Kyjevu

Vladimir Putin navštívil během cesty po Dálném Východě i Kurily, o něž Rusko...

Rusko obvinilo Velkou Británii, že se rozhodla úmyslně eskalovat ukrajinskou krizi. Moskva tak reagovala na potvrzení, že Ukrajina používá k úderům na cíle v Rusku drony vyrobené v Británii. Londýn...

18. srpna 2026  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.