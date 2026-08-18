Rodina přicestovala do Japonska 21. července. Rodiče, jejich dvanáctiletá dcera Carmelita Lakdesha Paul a její starší bratr se ubytovali v soukromém apartmánu ve čtvrti Minami-Kamata v tokijském obvodu Óta.
Když se rodina 13. srpna kolem půl deváté probudila, Carmelita byla pryč. Nechala v apartmánu telefon i pas a vzala si s sebou pouze několik tisíc jenů. Matka krátce před půl desátou nahlásila zmizení.
Policisté zveřejnili fotografii dívky a začali procházet záznamy bezpečnostních kamer. Z nich zjistili, že nastoupila na vlak a zamířila do sousední Jokohamy. Na tamním nádraží ale její stopa končila.
Cesta do světa oblíbeného anime
Za zmizením nakonec nebyl únos ani jiné násilí, ale výprava po stopách oblíbeného seriálu. Carmelita měla rodičům už předchozího dne říct, že by chtěla navštívit místa spojená s anime Bungo Stray Dogs. To se z velké části odehrává právě v Jokohamě.
Dívka se proto vydala na vlastní „anime pouť“, jak se v Japonsku říká návštěvám skutečných míst známých ze seriálů a komiksů. Zatímco po ní policisté intenzivně pátrali, prohlížela si lokace spojené s příběhem detektivní agentury, jejíž členové disponují nadpřirozenými schopnostmi.
Během svého výletu navíc pobývala v internetové kavárně. Není jasné, jak dlouho tam zůstala ani jak se jí podařilo obejít pravidla, která nezletilým zakazují pobyt v podobných podnicích během pozdních nočních hodin.
Po téměř třech dnech zamířila na policii
Dobrodružství skončilo 15. srpna krátce po osmé hodině večer. Přibližně 59 hodin po zmizení přišla Carmelita sama do policejní budky v Jokohamě a oznámila, že se ztratila. Podle japonských médií jí také začali chybět rodiče. Dívka byla v pořádku a neutrpěla žádné zranění. Policisté ji předali rodině a vyloučili, že by se během jejího zmizení stal trestný čin.