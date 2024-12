Zapomenutá revoluce. Jak Putin pochopil, že Ukrajinu zkrotí jenom silou

Vlasy už mu úplně zešedivěly, na jeho pohublé tváři jsou dodnes patrné stopy po otravě dioxiny. Viktor Juščenko se na veřejnosti moc neukazuje, ale když došlo na dvacáté výročí oranžové revoluce, třetí prezident nezávislé Ukrajiny se opět dočkal mediální pozornosti.

Současnou válku při té příležitosti vylíčil jako vyvrcholení boje za národní existenci, který Ukrajinci od poloviny 17. století svádějí s Moskvou. „Nyní děláme to samé, co chtěli udělat Mazepa, Bandera, Vološin a Petljura. Není to lehká bitva a není to krátká bitva – je to bitva trvající už tři sta padesát let,“ připomněl sedmdesátiletý politik velikány hnutí za národní suverenitu.