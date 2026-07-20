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Rusové bombardovali Záporoží. Dva lidé zemřeli, mezi zraněnými jsou i děti

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  7:49
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Mezi raněnými je osm dětí, oznámili záchranáři. Nejprve náčelník oblastní správy Ivan Fedorov informoval o jednom mrtvém a třech raněných. Ruský útoku na loď s obilím u Oděsy stál život šest lidí a čtyři se pohřešují. Na Moskvu a okolí ruské metropole naopak útočily stovky ukrajinských dronů.

Válka na Ukrajině

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„Od půl deváté večer do pěti rána (od nedělních 19:30 do 4:00 SELČ) více než 400 nepřátelských dronů letělo ve směru na moskevský region. Velkou část zneškodnily síly protivzdušné obrany daleko před Moskvou, 85 bezpilotních letounů zničily při přiblížení k Moskvě,“ napsal na sociální síti starosta ruského hlavního města Sergej Sobjanin.

Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. (19. července 2026)
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. (19. července 2026)
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. (19. července 2026)
Nejméně dva lidé přišli o život a dalších 42 utrpělo zranění při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. (19. července 2026)
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O případných škodách se nezmínil. Nad ránem se na sociálních sítích objevila videa informující o požárech, který patrně vypukly ve skladu pohonných hmot v Podolsku u Moskvy a ve dvou skladech internetového prodejce Wildberries, napsal server RBK-Ukrajina.

Rusko vyslalo na Kyjev nejvíce balistických raket od začátku války

Ruský útok na obchodní loď plující pod vlajkou západoafrické země Guinea-Bissau, kterou nepřítel zasáhl u Oděsy po naložení kukuřice, si vyžádal životy šesti námořníků, další čtyři členové posádky se pohřešují, uvedl ukrajinský ministr dopravy Mykola Kalašnyk. Původně ukrajinské námořnictvo informovalo o pěti mrtvých a pěti pohřešovaných poté, co loď, která má tureckého majitele, zasáhly tři ruské rakety.

Podle ministra Kalašnyka bylo na palubě 18 lidí: 17 občanů Sýrie a Indie a ukrajinský lodivod. Osm členů posádky se podařilo zachránit, dva z nich byli zraněni. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha dříve napsal na sociální síti X, že jednou z obětí útoku se stal ukrajinský lodivod.

„Toto je další válečný zločin Ruska a úder bezpečnosti mezinárodní lodní dopravy a globální potravinové bezpečnosti,“ zdůraznil Kalyšnyk.

Všechny cíle, zasažené při ruských útocích na ukrajinské přístavy a plavidla, „sloužily ve prospěch ukrajinských ozbrojených sil“, tvrdí ruské ministerstvo obrany, podle kterého zasažené lodě přepravovaly „vojenský náklad“.

Rusko zasáhlo raketami tureckou loď s obilím, pět mrtvých, hlásí Ukrajinci

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské agresi. Součástí války jsou i boje na moři, kde se terčem kromě vojenských plavidel stávají i civilní lodě. Zatímco Rusko podle dostupných informací zasahuje například lodě s obilím, ukrajinské síly se snaží především omezit vývoz ruské ropy, ze kterého Moskva financuje svou válku.

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