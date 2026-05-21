Dva mrtví po zásahu rafinerie v Syzrani. Neukazujte záběry, apelují ruské úřady

Autor: ,
  10:55
Dva mrtvé a několik raněných si v noci vyžádal ukrajinský dronový útok na město Syzraň v ruské Samarské oblasti, oznámil gubernátor Vjačeslav Fedoriščev. Ve městě je velká rafinerie na zpracování ropy. Naopak na Ukrajině byli v noci zabiti dva lidé při ruských útocích.

Syzraň je město na řece Volze, které se nachází zhruba 700 kilometrů od hranic Ruska s Ukrajinou. Ta se už pátým rokem brání ruské agresi a v poslední době pravidelně útočí na ruské rafinerie a energetickou infrastrukturu, a to i v hloubi ruského území. Cílem těchto úderů je narušit zásobování nepřítele palivy a připravit Moskvu o příjmy potřebné pro vedení války.

V rafinerii v ruské Syzrani vypukl v noci na sobotu požár. (16. března 2024)
V rafinerii v ruské Syzrani vypukl v noci na sobotu požár. Podle ruskojazyčného serveru BBX ho zřejmě způsobil útok dronu. (16. března 2024)
Fedoriščev se nezmínil o tom, zda byla poškozena nějaká infrastruktura. „Ukrajinské ozbrojené síly útočí na Syzraň s použitím bezpilotních letounů (UAV). S lítostí vám oznamuji, že v důsledku nelidského jednání nepřítele byli zabiti dva lidé,“ uvedl gubernátor a zdůraznil, že je zakázáno pořizovat a zveřejňovat fotografie a videa zachycující zásahy dronů a jejich následky.

Místní obyvatelé však na sociálních sítích tvrdí, že zasažena byla rafinační jednotka rafinerie ruského státního koncernu Rosněfť, informoval ukrajinský telegramový kanál Exilenova+.

Agentura Reuters ve středu napsala, že všechny hlavní ropné rafinerie ve středním Rusku po posledních útocích ukrajinských dronů zastavily nebo omezily výrobu.

Naposledy právě ve středu Ukrajina podle ukrajinského generálního štábu zasáhla jednu z největších ruských ropných rafinerií poblíž města Kstovo v Nižněnovgorodské oblasti, a to podruhé během jednoho týdne.

Tři lidé byli podle místních úřadů v noci zraněni také při útoku dronu v okolí města Šebekino v Belgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou.

Na Ukrajině byli v noci zabiti dva lidé po ruských úderech v Černihivské oblasti, která na severu Ukrajiny sousedí s Ruskem, a v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě země. Několik dalších lidí bylo podle záchranných složek zraněno.

Mírové snahy o ukončení války, která začala ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, jsou nyní na mrtvém bodě a obě strany na sebe pravidelně útočí, mimo jiné na energetickou infrastrukturu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu mluvil o nedávném produktivním kontaktu se Spojenými státy, které se už dříve pokusily zprostředkovat rozhovory o ukončení války.

„Pokud se nám v nadcházejících týdnech podaří vrátit se ke smysluplné třístranné komunikaci a zapojit Evropany, bude to správný výsledek,“ řekl Zelenskyj.

