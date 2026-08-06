Izrael podle agentury AFP hlásí první mrtvé příslušníky své armády od konce června, kdy ustala většina bojů v oblasti po vyhlášení příměří, které vedlo k zahájení mírových rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Hizballáh jednání vedená libanonskou vládou odmítá.
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Izraelští vojáci zemřeli poté, co je ve středu zasáhl výbuch v jedné z budov ve městě Madždal Zún na jihu Libanonu. Čtyři další utrpěli vážná zranění, jejich přesný stav není znám. Vojáci se podle ToI snažili v budově zlikvidovat zařízení využívané Hizballáhem.
Izrael uvedl, že v odvetě udeřil na jih Libanonu. Podle libanonských médií v obci Tibnín zemřel jeden člověk a 11 bylo zraněno.
Obnovení útoků přišlo v době, kdy se v Římě koná další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizballáh, který je také vlivnou politickou silou v Libanonu, jednat odmítá. Podle něj tím vláda oslabuje vzdor proti Izraeli, který obsadil část jižního Libanonu.
Silné boje mezi Izraelem a Hizballáhem znovu vypukly v březnu v rámci konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Izrael od března obsadil na jihu Libanonu nové oblasti. V rámci červnové dohody pak na konci července několik takzvaných pilotních zón předal libanonské armádě.
Bejrút chce, aby izraelská armáda ustoupila z celého libanonského území. Tel Aviv tvrdí, že jeho prioritou je odzbrojení Hizballáhu a vytvoření podmínek, aby ozbrojené organizace neútočily z libanonského území na sever Izraele. Samotný Hizballáh se k svému odzbrojení staví negativně s tím, že by to oslabilo libanonské vojenské schopnosti.