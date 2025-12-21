Třiapadesátiletý muž a 29letá žena vrchol nacházející se ve výšce 3798 metrů nad mořem zdolali v časném odpoledni. Když se odvázali z horolezeckého lana, sklouzlo jim kvůli jejich nepozornosti po strmém svahu na severní straně hory.
Protože bez lana nemohli bezpečně sestupovat, zavolali pomoc. Záchranáři je na závěsu vrtulníku dopravili na chatu Stüdlhütte, uvedla policie. Oba byli v pořádku a z hor pak už sestoupili sami.
Grossglockner
