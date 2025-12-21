Dva české horolezce zachraňovali z Grossglockneru, letěl pro ně vrtulník

Autor: ,
  15:09
Dva horolezce z České republiky, kteří se v sobotu vydali na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner, z jejího vrcholu zachraňoval vrtulník.

Grossglockner (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

Třiapadesátiletý muž a 29letá žena vrchol nacházející se ve výšce 3798 metrů nad mořem zdolali v časném odpoledni. Když se odvázali z horolezeckého lana, sklouzlo jim kvůli jejich nepozornosti po strmém svahu na severní straně hory.

Protože bez lana nemohli bezpečně sestupovat, zavolali pomoc. Záchranáři je na závěsu vrtulníku dopravili na chatu Stüdlhütte, uvedla policie. Oba byli v pořádku a z hor pak už sestoupili sami.

Grossglockner

Grossglockner

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Prodejce kosmetiky Notino se zaměřil na trh služeb. Propojuje zákazníky se salony

Navštívit kosmetický salon bude nejen pro váš vzhled velkým přínosem....

Notino, největší evropský e-shop s produkty pro krásu a zdraví, přišel s novou službou Salony od Notina. Ta umožňuje zákazníkům rezervovat zkrášlovací a wellness služby v salonech na webu nebo...

21. prosince 2025

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

21. prosince 2025  8:51,  aktualizováno  15:43

Švédští celníci vstoupili na palubu ruské lodě v Baltském moři, je pod sankcemi

Ruská loď Adler kotví ve švédských vodách. (21. prosince 2025)

Švédští celníci a pohraničníci vstoupili na palubu ruské nákladní lodě, která podle analytiků v minulosti převážela zbraně a na niž se vztahují sankce. Informuje o tom list Financial Times a...

21. prosince 2025  15:42

GLOSA: Velký český mág barokní hudby, o kterém však i Wikipedie mlčí

Soubor Musica Antiqua Praha se svým šéfem na archivním snímku

Pavel Klikar je výjimečná osobnost české hudby, dnes bohužel zůstávající ve stínu. Širší veřejnosti je asi nejznámější jako zakladatel Originálního českého synkopického orchestru, ale významnou práci...

21. prosince 2025  15:30

„Pořád to bolí.“ Zpověď rodičů, kteří před dvěma lety na fakultě ztratili dceru

Odhalení pomníku připomínajícího oběti prosincového útoku na Filozofické...

Hana a Lukáš Křístkovi před dvěma lety přišli o dceru. Majdě bylo 20 let a stala se jednou z obětí nejtragičtější masové vraždy v novodobé historii Česka. Student Filozofické fakulty Univerzity...

21. prosince 2025  15:28

Soul chce vlastní jaderné ponorky, Trump to posvětil. Ví, že USA potřebují ulevit

Jihokorejská ponorka ROKS Yun Bonggil, patřící k německému Typu 214

Jižní Korea by ráda začala stavět své vlastní jaderné ponorky. A Spojené státy, které se tomu dlouho bránily, už nejsou proti. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa si uvědomuje, že má těchto...

21. prosince 2025  15:20

Dva české horolezce zachraňovali z Grossglockneru, letěl pro ně vrtulník

Grossglockner (ilustrační foto)

Dva horolezce z České republiky, kteří se v sobotu vydali na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner, z jejího vrcholu zachraňoval vrtulník.

21. prosince 2025  15:09

Jste mladý, běhejte! Petra Hobzová vzpomíná, jak ji na točně cepoval režisér Menzel

V 17 letech Petru Hobzovou na DAMU nevzali, ale i tak jí režisér Milan Fridrich...

Českobudějovická rodačka Petra Hobzová odešla z Jihočeského divadla před 25 lety. Vzpomíná na sbor Jitřenka i režiséra Jiřího Menzela. Teď se věnuje hlavně dabingu. Na pět let například propůjčila...

21. prosince 2025  14:52

VIDEA TÝDNE: Útok na Moskvu, únosce ve vazbě a Saudková před soudem

Ukrajinci podnikli dronový útok na Moskvu a další místa v Rusku. (15. prosince...

Jako každou neděli vám přinášíme souhrn nejsledovanějších videí tohoto týdne. Na první příčce se umístily záběry z pondělního útoku ukrajinských dronů na Moskvu. Na sociálních sítích se šířily záběry...

21. prosince 2025  14:42

Zoika bojuje s hydrocefalem a obrnou. K samostatnosti pomůže elektrický vozík

Patnáctiletá Zoika má vrozený hydrocefalus a dětskou mozkovou obrnu. K...

Patnáctiletá Zoika od narození bojuje se zákeřnými diagnózami - dětskou mozkovou obrnou a hydrocefalem. Onemocnění výrazně omezují pohyb a dívka je proto odkázaná na pomoc druhých. Její rodina to ale...

21. prosince 2025  14:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vystrčil uctil u fakulty oběti střelby. Vyjádřili se i Pavel a Babiš

Předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátoři a zástupci fakulty uctil památku obětí...

Na střelbu na Filozofické fakultě nesmíme nikdy zapomenout a je na odpovědnosti každého z nás, aby se podobná tragédie neopakovala. Při připomínce druhého výročí této tragické události to řekl...

21. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  14:21

Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt ženy na Šternbersku, zadrželi podezřelého

ilustrační snímek

Kriminalisté v neděli od časného rána vyšetřují násilnou smrt ženy v rodinném domě na Šternbersku. V souvislosti s násilným činem zadrželi jednu osobu, případ prověřují pro podezření z vraždy. Další...

21. prosince 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.