Migranti budou povinně pracovat, ne sedět v parku, zavedl německý okres

Nové pravidlo se týká těch mužů a žen, kteří žijí ve společných ubytovacích střediscích. Jde o 150 lidí, uvádí stanice Mitteldeutscher Rundfunk. Někteří buď na běžném pracovním trhu nesmí působit, nebo mohou, ale neučinili tak, vysvětluje Herrgott.

Od migrantů očekává stříhání živých plotů, zametání ulic, odklízení sněhu a úklid venkovních prostor i sdíleného ubytování. Snaží se kontaktovat spolky a komunální společnosti, zda by služeb migrantů nevyužily.

Za svůj výkon dostanou 80 centů na hodinu. Při čtyřhodinové pracovní době to činí 64 eur (1 621 korun) za měsíc, vypočítává deník Bild. Ti uchazeči o azyl, kteří odmítnou, budou potrestáni, a to snížením podpory až o 180 eur (4 561 korun).

„Musím motivovat ty, kteří nechtějí pracovat. Jde o to vyslat signál, že lidé, kteří jsou placeni z peněz daňových poplatníků, musí společnosti něco vrátit, a ne celý den sedět na lavičce v parku,“ vysvětluje Herrgott.

Zemský rada tvrdí, že už v prosinci se na něj obracely sociální organizace a úřady s otázkami, jakou práci by migranti mohli vykonávat. Označuje to za pozitivní zpětnou vazbu. Okres začal realizovat pravidlo již v lednu.

Německý zákon o azylových dávkách stanovuje, že uprchlíci v prvních třech měsících po příjezdu nesmí nastoupit do běžné práce. Výjimku tvoří takzvané pracovní příležitosti, které mohou žadatelům o azyl poskytnout státní, komunální a neziskové organizace. Toho právě využívají v okrese Sála-Orla.

„Moji sociální pracovníci mi řekli, že ti zapsaní se již ptají, zda by mohli jít pracovat pořádně,“ chlubí se Herrgott.

Durynská rada pro uprchlíky Herrgottovy kroky kritizovala s tím, že se dopouští diskriminace lidí. Podle její mluvčí Liane Kemnitzové by v zásadě neměla existovat povinnost pracovat a neměla by být vynucována sankcemi. Namísto toho by pro rychlejší integraci měli mít migranti rychlejší přístup k jazykovým kurzům.

Kemnitzová též zdůrazňuje, že práce nyní vykonávané žadateli o azyl by měly podléhat odvodům sociálního pojištění. Příspěvek ve výši 80 centů na hodinu je podle ní směšný.

Herrgott kritiku odmítá. „Nejde o vykořisťování, pouze uplatňujeme zákon,“ uvedl. Vyzval ostatní, aby postupovali stejně.

Za výhodu jím nabízených zaměstnání považuje skutečnost, že k nim nejsou potřeba žádné velké jazykové znalosti, což migrantům lépe umožní si osvojit pracovní návyky. „Možná se německy naučíte lépe v práci než v jazykovém kurzu,“ myslí si.