náhledy
Rekordně nízké hladiny vody v hlavních evropských řekách omezily přepravu zboží, snížily výrobu elektřiny a zmenšily zisky firem, což vyvolává obavy z ekonomických dopadů spalujícího vedra a nepravidelných srážek. Vzhledem k tomu, že Evropa zažívá nejrychlejší oteplování ze všech kontinentů a rekordní vlny veder, sucho odhalilo nutnost přehodnotit obchodní cesty.
Autor: AP
Energetika není jediným postiženým odvětvím. Zemědělci podél Dunaje mají problémy s přepravou úrody.
Autor: Reuters
Rekordně nízké hladiny hlásí Kolín nad Rýnem, Düsseldorf a Duisburg od konce minulého týdne. Situace výrazně omezila nákladní lodní dopravu.
Autor: Reuters
Pokles hladiny, který je naopak příležitostí pro archeology a historiky, škodí okolní přírodě. Sucho se tam, kam se nedostane vlhkost z řeky, zesiluje.
Autor: AP
Hladina Rýna dnes dosáhla historického minima v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, když na kolínské stanici byla ráno naměřena hladina 68 centimetrů.
Autor: Reuters
Některé lodě plují na zbytku sjízdné hladiny. Mezitím objem nákladu přepravovaného do a z Rotterdamu – největšího evropského námořního přístavu – na Rýn od začátku července každý týden mírně klesá a je nyní přibližně o 10 procent nižší než obvykle.
Autor: Reuters
Kromě přírodních katastrof v podobě lesních požárů a vysokých teplot, které způsobily tisíce nadměrných úmrtí, změna klimatu negativně ovlivnila i rozvahy společností.
Autor: Reuters
„Teplé a suché letní počasí snížilo hladiny vody v hlavních dopravních vodních cestách na rekordně nízké úrovně, což by mohlo ovlivnit průmyslové dodavatelské řetězce a činnost ve stavebnictví,“ uvedl globální šéf makroekonomického oddělení v ING.
Autor: Reuters
Nákladní doprava se proto podle potřeby přesouvá na silnici nebo železnici. Lodě připoutané k molu vypadají jako při mořském odlivu. Na Dunaji, kde neexistují žádné oficiální uzavírky, si počkají až do příchodu dešťů.
Autor: Reuters
Korytem řeky lze projít leckde suchou nohou, jak ukazuje situace na Dunaji v Rumunsku. Klasická lodní přeprava osob byla pochopitelně prakticky pozastavena a nákladní lodě mohou přepravit pouze asi čtvrtinu obvyklé kapacity.
Autor: AP
„Neovlivňuje to jen jeden region, jak jsme to viděli v minulosti, ale celou Evropu,“ uvedl Alessandro Armenia, energetický analytik ve společnosti Kpler zabývající se daty a analýzami komodit.
Autor: AP
Rumunské námořnictvo prodniklo řízené výbuchy v kanálu Bala, aby odklonilo tok Dunaje směrem k jaderné elektrárně Cernavoda. Ta vyrábí zhruba pětinu elektřiny v zemi a kvůli nízké hladině řeky už minulý týden odstavila jeden ze svých dvou reaktorů.
Autor: AP
Za takových podmínek by mohl být reaktor jaderné elektrárny v provozu ještě maximálně čtyři až pět dnů.
Autor: AP
Rumunský státní výrobce jaderné energie Nuclearelectrica musel z důvodu nedostatku vody na začátku tohoto týdne rovněž odstavit jeden ze svých dvou reaktorů, přičemž se očekává, že druhý bude brzy následovat, což by mohlo zemi připravit o pětinu její spotřeby elektřiny.
Autor: AP