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Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet
Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...
Moravu čeká nejžhavější den v historii, meteorologové předpovídají rekord
Vlna veder v Česku ještě zesílí. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu očekávají, že dnes na Moravě naměří 40 stupňů Celsia. Včera padl nový teplotní rekord pro Moravu a Slezsko, ve...
Pětadvacet demokratických států USA zažalovalo Trumpa, nelíbí se jim nová cla
Skupina 25 států USA vedených demokraty v pondělí zažalovala administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových cel na zboží od 60 obchodních partnerů. Uvedla to kancelář...
Na Prachaticku se rozloučí s vojákyní, která zahynula při pádu vrtulníku
Na hřbitově v Netolicích na Prachaticku dnes proběhne poslední rozloučení s vojákyní, která nepřežila pád armádního vrtulníku UH‑1Y Venom. Stroj se zřítil 23. července při výcvikovém letu přímo...
Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil
Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Informovala o tom v noci na úterý britská námořní služba (UKMTO), aniž by zmínila případná zranění nebo škody. Plavidlo se nacházelo 20...
Při ruském útoku na Sumy zemřel jeden člověk, několik dalších bylo zraněno
Ruský vzdušný útok na severoukrajinské město Sumy zabil jednoho člověka a několik dalších zranil, uvedl velitel vojenské správy ukrajinské Sumské oblasti Oleh Hryhorov.
Letošní El Niňo dostalo přezdívku Godzilla. Vedra a požáry jsou začátek, varují vědci
Klimatický jev El Niňo, který ovlivňuje počasí na celé Zemi, dosahuje letos extrémní síly. Absolutní rekord přijde podle předpovědí na podzim, účinky El Niňa ale potrvají ještě déle a ovlivní značnou...
Počet obětí otřesů ve Venezuele opět vzrostl, tisíce lidí se stále tísní v táborech
Počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6 125, oznámil předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Ošetření v nemocnicích vyhledalo téměř 61 tisíc lidí, přičemž OSN varuje,...
Japonské zoo čelí krizi. Docházejí peníze, personál, návštěvníci a dokonce i zvířata
Japonské zoologické zahrady patří k nejoblíbenějším institucím v zemi, jejich budoucnost je však stále nejistější. Problémy už nespočívají jen v účtech za krmivo či energie, dotýkají se také...
ANALÝZA: Češi nakupují online častěji, více však neutrácejí. Objevily se nové trendy
Češi sice na internetu nakupují stále častěji, průměrná cena jejich objednávek ale zůstává dlouhodobě podobná, ukazují poslední průzkumy. Novým trendem je rozkládání větších nákupů na několik...
Řídil politiky a vysál miliony z veřejných peněz. Boss Vařil je na útěku před soudem
Městský dopravní podnik, stamilionové evropské dotace, nákupy autobusů, opravy tramvajových tratí i dodávky milionů litrů pohonných hmot – to vše pod severočeským Ještědem skrytě řídil a vysával...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Nejen Gaza, i jih Libanonu je jako ementál. Skály jsou prošpikované tunely teroristů
Od naší spolupracovnice v Izraeli S pomocí 700 tun výbušnin likvidovali teď Izraelci malou část podzemní infrastruktury Hizballáhu. Byla to rána, po které izraelská média popisovala, jak hřeben Beaufort změnil barvu. Hizballáh tuhle...
Hlučný náklad vyplašil koně, shozená dívka se těžce zranila. Hřebce utratili
Na Plzeňsku policisté vyšetřují událost, která se stala v Plzni v městské části Lobzy. Dle předběžných informacích, projelo auto s nákladním vozíkem kolem skupiny koní. Zvířata se splašila a jezdkyně...