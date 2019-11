Za tragickou srážku lodí na Dunaji žádají pro kapitána devět let vězení

Policie 64letého kapitána Jurije C. vyšetřovala kvůli podezření z pochybení, jež vedlo k mnoha úmrtím, a z 35násobného neposkytnutí pomoci. Prokuratura navrhuje trest devět let odnětí svobody. Kapitánův obhájce již dříve odmítl, že by jeho klient chyboval.

Mohutná hotelová loď Viking Sigyn v květnu na Dunaji v centru Budapešti narazila do mnohem menšího výletního plavidla Hableány (Mořská panna) s jihokorejskými turisty.

Z lidí, kteří se nacházeli na palubě, zemřeli dva maďarští členové posádky a 26 Jihokorejců, přičemž tělo jednoho turisty se dodnes nenašlo.

Podle vyšetřovatelů byl kapitán Viking Sigyn v době nehody v řídící kabině, ale výletní lodě si nevšiml, dokud do ní nevrazil. Kapitán neměl v krvi ani alkohol, ani jiné omamné látky. Lodě se srazily za bouřky, kolem deváté večer.

Mořská panna se po srážce potopila během několika vteřin. Z 35 osob, které byly v tom okamžiku na lodi, přežilo jen sedm lidí. Na palubě plavidla Viking Sigyn se nikomu nic nestalo.

Tragickou srážku obou lodí zachytily kamery: