Duha nad tureckou přehradou. Podívejte se, kde nemají vůbec starosti se suchem

Objem zadržované vody v přehradě dosáhl na neuvěřitelných 9,5 miliardy metrů krychlových. Aby vodohospodáři zabránili nekontrolovanému přelití hráze a ničivým záplavám v oblastech níže po proudu, museli poprvé po sedmi letech otevřít stavidla bezpečnostního přelivu.
Stlačená voda začala tryskat z výšky 173 metrů a ve slunečním svitu se proměnila na duhu. Scenérii zachytily drony z ptačí perspektivy.
Vzhledem k tomu, že zemi v uplynulých letech trápilo spíše sucho, byla stavidla od roku 2019 pevně uzavřená. Veškerá voda proudila výhradně přes turbíny. Současné preventivní odpouštění, které začalo už v polovině května, je tak poměrně výjimečné.
Vodní dílo Karakaya s hydroelektrárnou o výkonu 1 800 megawattů patří k největším energetickým gigantům v celém Turecku.