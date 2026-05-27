Duha nad tureckou přehradou. Podívejte se, kde nemají vůbec starosti se suchem

Autor:
  20:36
Impozantní podívaná se naskytla na jihovýchodě Turecka v provincii Diyarbakır. Vydatné jarní deště naplnily tamní přehradní nádrž Karakaya na řece Eufrat k prasknutí a hrozilo její přelití. Vodohospodáři tak museli po sedmi letech otevřít dvě stavidla bezpečnostního přelivu. Stlačená voda, která začala tryskat, se ve slunečním světle proměnila v duhu.
Voda z přehrady a vodní elektrárny Karakaya na řece Eufrat vytvořila duhu. (26. května 2026) | foto: Profimedia.cz

5 fotografií

Objem zadržované vody v přehradě dosáhl na neuvěřitelných 9,5 miliardy metrů krychlových. Aby vodohospodáři zabránili nekontrolovanému přelití hráze a ničivým záplavám v oblastech níže po proudu, museli poprvé po sedmi letech otevřít stavidla bezpečnostního přelivu.

Stlačená voda začala tryskat z výšky 173 metrů a ve slunečním svitu se proměnila na duhu. Scenérii zachytily drony z ptačí perspektivy.

Vzhledem k tomu, že zemi v uplynulých letech trápilo spíše sucho, byla stavidla od roku 2019 pevně uzavřená. Veškerá voda proudila výhradně přes turbíny. Současné preventivní odpouštění, které začalo už v polovině května, je tak poměrně výjimečné.

Vodní dílo Karakaya s hydroelektrárnou o výkonu 1 800 megawattů patří k největším energetickým gigantům v celém Turecku.

Duha nad tureckou přehradou. Podívejte se, kde nemají vůbec starosti se suchem

