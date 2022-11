Putina možná bude třeba obětovat, říká po Chersonu nacionalista Dugin

„Autokracie má i své odvrácené stránky. S úspěchem se pojí absolutní moc, za selhání nesete absolutní odpovědnost,“ zhodnotil na svém telegramovém kanálu dopady jednoho z největších neúspěchů ruské armády na Ukrajině ultranacionalistický filozof Dugin.

Vyklizení Chersonu srovnal s možnou ztrátou Kursku nebo Belgorodu, tedy velkých ruských měst nedaleko hranic s Ukrajinou. Za to, co se nyní na západním břehu Dněpru stalo, podle něj nese odpovědnost současný ruský režim, který už více než dvacet let diriguje prezident Vladimir Putin.

„Dali jsme Vůdci absolutní moc, aby nás všechny, národ, stát, lidi, občany, v kritický moment zachránil. A pokud nezachrání? Pak ho čeká osud ‚Vládce deště‘,“ napsal známý ideolog ruského světa. Poukazuje tak na knihu antropologa Jamese Frazera Zlatá ratolest, kde se popisuje tradice kmene Dinků žijícího na horním toku Nilu.

Dinkové bývali dříve kočovní pastevci závislí na pravidelných sezonách deště. Věřili, že do osoby jejich náčelníka sestupuje duch velkého Vládce deště, který dokáže zajistit příchod vláhy. Když ovšem dlouho neprší, je náčelník bez milosti obětován a na jeho místo nastupuje další.

Šedesátiletý Dugin je někdy označován jako ideolog „ruského světa“. Je autorem teorie eurasianismu, podle níž je Rusko středobodem Eurasie a jeho osudem je ochránit přilehlé státy proti prohnilému Západu. Média ho někdy označují za Putinova Rasputina, tak blízký vztah ke Kremlu však nikdy neměl.

Letos v srpnu při explozi auta v Moskvě zahynula jeho dcera Darja. Ruská tajná služba FSB z její smrti obvinila ukrajinské zpravodajské služby, což Kyjev odmítá. Duginová plně podporovala ideologii svého otce a byla jeho pravou rukou, psala také články pro prokremelskou stanici RT a nacionalistickou televizi Cargrad.

Cherson ruská armáda vyklidila během tohoto týdne, v pátek do centra města vstoupily ukrajinské jednotky. Mezi stoupenci války v Rusko to vyvolalo značnou nelibost, která hraničí až s kritikou režimních elit. Někteří nacionalističtí publicisté hovoří o největší porážce od rozpadu SSSR a zradě, jiní říkají, že stažení je nemožné odůvodnit.