KOMENTÁŘ: Galské záchvaty vzpurnosti. Až se Francie zcela zastaví

Po dvoutýdenním politickém karnevalu, jenž ovládl Národní shromáždění, se hra přesouvá zpět na ulici. Milionová shromáždění po celé Francii nemají obdoby, a to je co říci v zemi, která si na sociální protesty potrpí. A není to jen pocit odborový, ale celospolečenský: dva ze tří Francouzů manifestace podporují.