Vousatý velitel Sil bezpilotních systémů Ukrajiny Robert „Maďar“ Brovdi má v posledních týdnech dost důvodů ke spokojenosti. Svět obletěly záběry hořící Moskvy. Krym se ponořil do tmy, je prakticky odříznutý od matičky Rusi a řidiči od Kavkazu po Vladivostok stojí v mnohahodinových frontách na benzin.
V noci na úterý si etnický Maďar z Užhorodu mohl připsat další úspěch: Rusové oznámili 419 sestřelených dronů, jen v Moskevské oblasti jich prý sundali šedesát. Kolik jich doletělo k cíli, nehlásili. Škody, jako obvykle, prý nadělaly jen sestřelené trosky. Ovšem i Vladimir Putin musel uznat, že v Rusku existuje problém s nedostatkem pohonných hmot.
Žádný bezpečný týl neexistuje, červíčci. Žádný. Promažte si prdelky.