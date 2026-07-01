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Oslepit ruské satelity. Ukrajinci likvidují Putinova kosmická centra

Adam Hájek
  15:43

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Následky ukrajinského dronového útoku na ruské centrum kosmického spojení Vladimir (22. června 2026) | foto: t.me/romanov_92

Jen co Rusové uhasili největší moskevskou rafinerii, přišel další ukrajinský útok. Jedním z hlavních cílů další vlny dronových útoků se stalo Centrum kosmického spojení Dubna nedaleko Moskvy. Proč je pro ruskou armádu důležité?

Vousatý velitel Sil bezpilotních systémů Ukrajiny Robert „Maďar“ Brovdi má v posledních týdnech dost důvodů ke spokojenosti. Svět obletěly záběry hořící Moskvy. Krym se ponořil do tmy, je prakticky odříznutý od matičky Rusi a řidiči od Kavkazu po Vladivostok stojí v mnohahodinových frontách na benzin.

V noci na úterý si etnický Maďar z Užhorodu mohl připsat další úspěch: Rusové oznámili 419 sestřelených dronů, jen v Moskevské oblasti jich prý sundali šedesát. Kolik jich doletělo k cíli, nehlásili. Škody, jako obvykle, prý nadělaly jen sestřelené trosky. Ovšem i Vladimir Putin musel uznat, že v Rusku existuje problém s nedostatkem pohonných hmot.

Žádný bezpečný týl neexistuje, červíčci. Žádný. Promažte si prdelky.

Robert „Maďar“ Brovdi

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