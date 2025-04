Slavné dublinské soše lidé osahávají poprsí. Město ji nechá střežit

Rada vyšle k soše strážce v pilotním projektu v květnu, a to zatím na jeden týden. Plánuje také obnovit části sochy, které kvůli dotekům kolemjdoucích vybledly, píše BBC.

„Rada města Dublinu nechce, aby se kdokoli dotýkal jakékoli uměleckého díla, ať už uvnitř, nebo venku, aby se předešlo poškození a nákladným opravám,“ uvedl mluvčí města.

K sáhnutí si na sochu láká nízká výška jejího podstavce a velký prostor kolem ní, který přitahuje davy a velké skupiny turistů, tvrdí město. Právě zvýšený podstavec by podle radních mohl být řešením problému. Další z možností je pak sochu přestěhovat.

Podle města by ale obě varianty byly nákladné. Ohradit sochu by pak podle rady „mohlo zvýšit riziko“. Město se tak zatím omezilo na „vzdělávání“ návštěvníků – prostřednictvím hlídek je bude žádat, aby se sochy nedotýkali, a vysvětlovat jim, proč by tak neměli činit.

Podle studentky Tilly Cripwellové, která orodovala za větší respekt k soše slavné Dubliňanky, je ale nápad města „krátkozraký a poměrně krátkodobý“. Uvítala však plánovanou obnovu sochy jako „důležitý pokrok“.

BBC řekla, že doufá, že se chování turistů k soše změní, „a pokud ne, měla by být případně vyvýšena na podstavec“. Cripwellová také vyzvala k tomu, aby byla k soše umístěna pamětní deska s vysvětlením odkazu Molly Maloneové.

Socha od známé irské umělkyně Jeanne Rynhartové byla v Dublinu umístěna v roce 1988 jako hold legendární obyvatelce irské metropole, která v ulicích prodávala kolemjdoucím mušle. Podle BBC není jasné, jestli je postava založena na skutečné či smyšlené osobě, Molly Maloneová se ale stala symbolem části dublinské dělnické třídy.

Je také hrdinkou tradiční lidové písně, která vypráví příběh dcery prodavače ryb, která nabízela lidem mušle vezené na trakaři. Podle barvitého textu písně dívka zemřela na horečku, ale později se vrátila jako duch a ulicemi města stále tlačila svůj vozík.

Po léta je také Molly Maloneová známá jako „the tart with the cart“, tedy „coura s vozíkem“. A to kvůli domněnkám, že ve dne pracovala jako prodavačka ryb a v noci jako prostitutka.