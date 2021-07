Únosu princezny Latífy pomohla FBI, dubajskému vládci zjistila dceřinu polohu

Princezna Latífa utekla ze své zlaté klece v březnu 2018. Natočila tehdy video, které se mělo dostat na veřejnost jen v případě, že by se jí stalo něco zlého. Anebo pokud ji její otec najde a přivleče zpět do Dubaje.

Na to nakonec také došlo. Ozbrojené komando vtrhlo na jachtu francouzského exšpiona Hervého Jauberta a dvaatřicetiletou ženu násilím odvezlo zpět domů. Princeznini přátelé pak Latífu dlouhé měsíce neviděli a začali se obávat nejhoršího. To se naštěstí pro ni nepotvrdilo.

Ovšem právě moment z jachty až dosud obestíralo tajemství, píše USA Today. Dlouho totiž nebylo jasné, jak premiér Spojených arabských emirátů svou dceru našel. Nyní se ukázalo, že zřejmě využil své kontakty a přesvědčil FBI, aby Latífu lokalizovala.

Portál to tvrdí s odkazem na své zdroje a získané e-maily, fotografie, zprávy ze zašifrovaných aplikací, data ze satelitů a další materiály, které se vztahují k princeznině útěku. Mladá žena ho plánovala sedm let a možná jen kvůli americké federální službě se jí nepodařil dotáhnout do konce. Agenti FBI jsou v tom přitom nevinně.

Tehdy na jaře před třemi lety odpovídali na naléhavou prosbu o pomoc. Kancelář šejcha Muhammada údajně kontaktovala agenta FBI na americkém konzulátu v Dubaji a napsala mu, že dceru dubajského vládce unesli a je potřeba udělat vše pro to, aby se ji podařilo vysvobodit.

Fatální chybou bylo kontrolovat maily

Největší chybu však udělala sama Latífa. Několikrát si zkontrolovala svou mailovou schránku a na Instagramu poslala několik zpráv. Tajné služby v Emirátech pak požádaly zmíněného agenta, aby zjistil, kdy a kde byly Latífiny účty naposledy aktivní.

A díky získaným informacím od poskytovatele internetu se pak princeznu podařilo vystopovat na jachtě Nostromo. „FBI skutečně věřila, že jde o únos a že Spojené státy zachraňují situaci,“ citují novináři zdroj přímo obeznámený s případem.

Jak Latífin otec, tak americký úřad nicméně zjištění novin odmítl komentovat. Šejch už dříve prohlásil, že princeznu skutečně zachránil, a veškerá tvrzení o špatném zacházení s vlastní dcerou popírá. Princezna se od svého znovunalezení už několikrát objevila na fotografiích, které mají dokázat, že se dceři mocného šejcha vede víc než dobře.



Sama však stále trvá na tom, že se bojí o svůj život. V únoru zveřejnila další video, kde popisuje svůj domov. „Jsem v této vile rukojmí, udělali z ní vězení. Všechna okna jsou zabarikádovaná, nemohu je otevřít,“ řekla s tím, že policisté jsou kolem vily i uvnitř. „Chci se dostat na svobodu,“ dodala.

Dubajský šejch už v minulosti nařídil únos také své starší dcery Šamsy, svou exmanželku Háju pak začal zastrašovat poté, co i se společnými dvěma dětmi uprchla do Londýna.