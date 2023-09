Dubaj zadržela několik tun „kokainu chudých“, který lidem „dodává odvahu“

Policie zatkla šest lidí, kteří patřili k mezinárodnímu pašeráckému kartelu. Zdroje ministerstva podle CNN uvedly, že šlo o jednu z největších pašeráckých operací týkajících se tablet captagonu na světě.

Amfetaminový derivát Captagon je obchodní značka pro lék fenethylline. Ten byl vynalezen v roce 1961 jako alternativa pro amfetamin a metamfetamin. Před umístěním na seznam ilegálních drog v roce 1986 se používal k léčbě hyperaktivity u dětí nebo narkolepsie.

V současnosti je oblíbený u arabské „zlaté mládeže“ a studentů, kteří se chtějí soustředit na učení. Tajné zásilky míří především do Saúdské Arábie. S lékem z šedesátých let už však nynější captagon nemá příliš společného. Jeho moderní verze je díky svému složení silně návykovým stimulantem.

Captagonu se říká také „kokain chudých“ či „droga džihádistů“, a to proto, že členům Islámského státu údajně pomáhal v boji, dodával jim odvahu a utlumoval schopnost racionálně uvažovat.

Nejvíce rozšířená je tato droga právě v blízkovýchodních státech. Většina jeho světové produkce pochází ze Sýrie. Na ruinách rozvráceného státu totiž nepozorovaně vyrostl nový „narkostát“. A vedle hašiše se captagon stal novou hlavní komoditou.

V továrnách po celé Sýrii se captagon vyrábí, balí do krabic a posílá do světa. To vše s posvěcením státu. Vznikl tak mnohamiliardový byznys, díky němuž se tato droga stala největším vývozním artiklem válkou sužované země.