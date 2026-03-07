Cestující musely po vyhlášení poplachu opustit terminály a vyhledat úkryt v podzemních vlakových tunelech, které propojují jednotlivé části letištního areálu.
Svědci přímo z místa popsali agentuře AFP silný výbuch nad letištěm, po kterém se k nebi začal vznášet hustý černý dým. Sociální sítě rychle zaplavila videa zachycující kouř nad letištní plochou. Vládní úřady zpočátku rozsah incidentu zlehčovaly, později však uvedly, že ve městě dopadly trosky sestřelených objektů. Podle dostupných informací se událost obešla bez zranění.
Dubajské úřady se snaží situaci uklidnit. Podle oficiálního prohlášení Dubajské tiskové kanceláře na síti X šlo o „menší incident způsobený pádem trosek po zachycení dronu, který byl úspěšně zvládnut, a nebyli hlášeni žádní zranění“.
Preventivní opatření jsou v tuto chvíli pro Dubaj prioritou. „Z důvodu bezpečnosti cestujících, personálu letiště a posádek letadel byl provoz na mezinárodním letišti v Dubaji dočasně pozastaven,“ uvádí v postu na X.
Letecký provoz ochromen
Incident na krátkou dobu výrazně narušil mezinárodní leteckou dopravu. Některé přílety byly odkloněny na jiná letiště v regionu a část letů byla zrušena.
Podle mluvčí letecké společnosti Smartwings Vladimíry Dufkové už byl provoz dubajského letiště znovu obnoven. „Dnes jsme do Dubaje vypravili dvě letadla, pravidelnou linku Smartwings a repatriační let zajišťovaný pro český stát. Obě letadla jsou v současné době na cestě,“ řekla redakci iDNES.cz krátce po 10:00. Podle Dufkové by měl být v odpoledních hodinách vypraven také repatriační let do Rijádu v Saúdské Arábii.
Společnost Emirates, pro kterou je dubajské letiště hlavní základnou, dříve oznámila dočasné pozastavení části letů do Dubaje a z Dubaje a vyzvala cestující, aby před odjezdem na letiště zkontrolovali aktuální stav svého spojení. Aerolinka zároveň nabídla dotčeným pasažérům možnost změny rezervace nebo vrácení peněz. Úřady zatím nespecifikovali jaké škody na dopravě se v návaznosti na incident očekávají.
Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő dnes dopoledne ČTK sdělil, že z válkou zasaženého regionu na Blízkém východě se dnes do Česka vrátí další stovky lidí. V průběhu dnešního dne a noci podle něj přicestují lidé repatriačními lety z Dubaje a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu.