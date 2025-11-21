Havárie se stala ve 14:10 místního času (11:10 SEČ) za letu před zraky diváků. Z místa nehody stoupá černý dým, což je vidět na snímcích kolujících na sociálních sítích. Zda byl při incidentu zraněn některý z diváků, není jasné, stejně tak není znám osud pilota.
Dubajský aerosalon Dubai Air Show se koná každé dva roky a patří mezi nejvýznamnější veletrhy letectví a obranného průmyslu na světě. Akce kombinuje obchodní veletrh s leteckou přehlídkou, kde aerolinie a výrobci letadel často oznamují velké objednávky, představují nové technologie a nabízejí ukázky ve vzduchu.
