Britce hrozí žalář v Dubaji. O nové ženě exmanžela psala, že vypadá jako kůň

Shahraveshovou zadrželi v březnu na letišti v Dubaji, kam přiletěla na pohřeb svého bývalého muže. Byla za něj provdaná osmnáct let a mají spolu čtrnáctiletou dceru. Britka pobývala v Emirátech za celé manželství osm měsíců a poté, co i s dcerou odjela do Londýna, se rodina rozdělila a manžel zůstal v SAE.



Podle původního plánu měl za svými blízkými dorazit později, místo manžela se však žena dočkala žádosti o rozvod, píše britský deník The Guardian. Krátce po něm se Shahravesh znovu oženil. Jeho exmanželka tehdy v roce 2016 na Facebooku objevila fotografii novomanželů a napsala k ní v perštině: „Doufám, že půjdeš pod zem, idiote. K čertu s tebou. Nechal jsi mne kvůli tomuhle koni.“

Bývalý manžel Britky zemřel v Dubaji na infarkt 3. března, na její komentář úřady upozornila až její nástupkyně. Podle kybernetického zákona platného v SAE může být každý za pomlouvačné výroky na sociálních sítích uvězněn.

Ženě tak hrozí dvouletý trest a pokuta 50 tisíc liber (1,5 milionu korun), a to i přesto, že reakci na Facebooku napsala ve Velké Británii. Po složení kauce je na svobodě, úřady jí však odebraly pas. Nyní žije v hotelu. Její čtrnáctiletou dceru úřady po matčině zatčení propustily a sama se vrátila do Londýna.

Podle Radhy Stirlingové z organizace Detained in Dubai, která případ sleduje, si lidé nejsou vědomi přísnosti kybernetických zákonů SAE a ministerstvo zahraničí o tom turisty navíc neinformuje dostatečně. Ministerstvo vydalo prohlášení, v němž ujistilo, že Shahraveshovou a její rodinu podporuje a je v kontaktu s úřady v SAE.

To Stirlingová v pondělí popřela na Facebooku, kde uvádí, že se zadržená žena i její dcera cítí „naprosto opuštěné svou vládou“. Právník Shahraveshové chce údajně téma „systematického zneužívání britských občanů v SAE“ přednést v britském parlamentu.

„Laleh má mít ve čtvrtek soud a je vyděšená k smrti. S dcerou se pouze vydala k hrobu jejího otce, aby se mohla naposledy rozloučit, a neměla tušení, že starý komentář na Facebooku napsaný v Anglii může vést k jejímu zatčení,“ napsala Stirlingová. Dcera zatčené ženy podle ní zažívá peklo a sama se nyní snaží přesvědčit úřady, aby matku pustily na svobodu. Rozhodla se vládci Dubaje Muhammadu Maktúmovi napsat dopis.