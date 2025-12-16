V Rusku zadrželi čtyři mladistvé, viní je z pokusu o sabotáž na ropovodu Družba

„Plánovali s použitím podomácku vyrobeného výbušného zařízení provést sabotáž na nadzemním úseku magistrálního ropovodního systému ‚Transněfť - Družba‘,“ uvedla FSB s tím, že čtyři mladiství byli ve věku 14 až 17 let.
Čtveřice podle FSB navázala kontakt s příslušníkem ukrajinských zpravodajských služeb prostřednictvím aplikace Telegram. Jejím motivem byla vidina rychlého výdělku.
Mladiství již dříve za finanční odměnu prováděli žhářské útoky na objekty ruské dopravní a energetické infrastruktury a od pracovníka ukrajinských služeb obdrželi souřadnice na ropovodu, kam měli umístit nálož.
Ukrajinci v Rusku opět zasáhli ropovod Družba. Nehorázné, zuří Orbánův ministr
Ropu z Družby stále odebírá Slovensko a Maďarsko a jejich vlády dříve reagovaly negativně na přerušení dodávek způsobené ukrajinskými útoky.
Zatím poslední známý útok na tento ropovod provedla Ukrajina začátkem prosince v Tambovské oblasti, uvedly podle ukrajinských médií zdroje z ukrajinské vojenské tajné služby HUR.