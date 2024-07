Ve Francii začalo druhé kolo voleb. Národní sdružení stojí proti všem

Klíčové body programů Volební program Národního sdružení klade důraz na omezení přistěhovalectví, všeobecné zpřísnění pravidel a revizi ústavy a evropských smluv. Strana chce klást Francii na první místo, vyhradit sociální dávky pro Francouze, kteří alespoň pět let pracovali, či zavést přísnějších kontroly na vnějších hranicích schengenského prostoru. Hodlá omezit zdravotní péči pro přistěhovalce jen na případy ohrožení života. Strana by také ráda změnila pravidla pro udělování občanství, které by měly automaticky získat jen děti, jež mají alespoň jednoho z rodičů Francouze. Levicový blok Nová lidová fronta v kampani slibuje růst minimální mzdy o 200 eur na 1600 eur (asi 40 tisíc korun) čistého měsíčně. Slibuje progresivnější zdanění příjmů, desetiprocentní nárůst příspěvků na bydlení nebo zastropování cen energií a základních potravin. Vládní tábor Spolu klade důraz na nutnost zastavit krajní pravici. Slibuje, že do roku 2027 nezvýší daně, prosazuje podporu Ukrajiny v boji proti ruskému agresorovi nebo navýšení obranného rozpočtu. Z ekologických témat vláda navrhuje výstavbu čtrnáct nových jaderných reaktorů, snížení použití pesticidů o polovinu do roku 2030 nebo státem podporované dlouhodobé pronájmy elektromobilů.