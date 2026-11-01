Lidská kostra. Fotka zuboženého zajatce v německém lágru rozzuřila Ameriku

„Ani nevíte, kolikrát se mi ty obrazy vracejí v myšlenkách. Chtěl jsem těm nacistickým bastardům ukázat, co udělali našim chlapcům. Bylo to strašné,“ vzpomínal po letech Florea na okamžik, kdy při osvobozování zajateckého tábora Stalag XII A zachytil vyhublé vězně. Z tváří jim vystupovaly lícní kosti, oči měli zapadlé v důlcích.
Když Florea a vojáci 9. obrněné divize 1. armády dorazili na konci března 1945 do lágru nedaleko Limburgu nad Lahnou, vážil devatenáctiletý Joe Demler pouhých 32 kilogramů. Byl tak zubožený, že označení „kost a kůže“ jeho stav vystihovalo jen stěží. Podle lékařů měl jen mizivou šanci přežít.
Jak blízko smrti Demler a ostatní zajatci v provizorní táborové nemocnici byli, dokládá osud vojáka na lůžku vedle něj. Osvobození se sice dožil, zemřel však dřív, než si stačil vložit cokoliv do úst.
Demlerova cesta do zajetí začala jen o několik měsíců dříve. V červnu 1944 dokončil střední školu a už o deset dní později dostal povolávací rozkaz. Po čtyřech měsících základního výcviku vyplul 22. listopadu 1944 s vojenským konvojem do Evropy.
Den po svých devatenáctých narozeninách dorazil do Marseille. Na jihu Francie se ale dlouho nezdržel. Ještě o Vánocích, 26. prosince, ho velení spolu s dalšími muži vyslalo na podporu 35. pěší divize, která utržila těžké ztráty v úvodních bojích bitvy v Ardenách.
Německá armáda tehdy podnikla poslední velkou ofenzivu, překvapila spojenecké formace a zatlačila je hluboko do týla. Američané se v mrazivých lesích a zasněžených kopcích potýkali s nedostatkem zásob, krutým počasím i neustálými útoky. Boje trvaly až do ledna 1945 a vyžádaly si desítky tisíc mrtvých, raněných a zajatých na obou stranách.
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Demler v řadách 35. pěší divize strávil jen pár dní. Dne 29. prosince 1944 totiž stál na předsunutém stanovišti v budově, kterou zasáhla palba německého tanku. Výbuch ho vymrštil do vzduchu. Američtí vojáci brzy pochopili, že se bez letecké podpory, kterou jim kvůli špatnému počasí nemohli poskytnout, neubrání. Nakonec se vzdali.
Jejich vyhlídky byly chmurné. Na frontě se šířily zvěsti, že říšský kancléř Adolf Hitler chce všechny válečné zajatce povraždit. Němci vězňům zabavili veškeré osobní věci a zamířili s nimi na cestu do Stalagu XII A, jednoho z největších zajateckých táborů nacistického Německa.
Přesun provázely kruté podmínky, zajatci byli v neustálém ohrožení života. Při zastávkách v německých městech Prüm a Gerolstein musel Demler v noci pomáhat opravovat poničené železniční tratě. Později vzpomínal, že cigarety jeho strážných často přilákaly spojenecké bombardéry. Několikrát jen těsně unikl smrti.
Zajatci dostávali tu a tam malé porce chleba a sýra, na slaměných lůžkách se hemžily vši. Jakmile byla oprava železnice hotová, Němci naložili vězně do přeplněných vagonů a vyrazili s nimi do lágru. Ve stísněném prostoru si nešlo sednout, na toaletu museli všichni muži chodit do jediného kbelíku. Ve vlaku strávili týden, během něhož nedostali téměř nic k jídlu ani pití. A tak jedli sníh, protože nic jiného nebylo.
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Když dorazili do Stalagu XII A, Demlera postihl těžký zápal plic. Jeho zdravotní stav se dál zhoršoval, zatímco mu strážní kradli jídlo.
V táboře se tou dobou tísnilo na dvacet tisíc zajatců. Byli mezi nimi Afričané, Francouzi, Indové, Italové, Rusové, Britové a zejména Američané. Denní příděl pro každého muže tvořila desetina bochníku chleba, náhražková káva, v poledne řídká polévka a k večeři buď další polévka, nebo tři brambory vařené ve slupce.
Demlerova fotka se v květnu objevila v časopise Life a okamžitě vyvolala vlnu pobouření. Čtenáři došli k názoru, že Němci s americkými zajatci zachází stejně jako s Židy v koncentračních táborech.
„V srdci každého Američana, jehož syn bojuje za mořem, vzplál hluboký hněv,“ napsal časopis Newsweek a ptal se jak je možné, že zatímco američtí chlapci ve stalagu hladoví, němečtí vojáci v americkém zajetí jsou „vykrmení jako prasata“.
Masakr zajatců fotografa rozplakal
Pro fotografa Floreu představovala evropská fronta úplně jinou zkušenost než dosavadní působení v Pacifiku. Zatímco na palubě letadlové lodi Essex fotografoval především přípravy na boj, v Evropě se ocitl přímo uprostřed válečné vřavy. Jeho první velkou zkouškou se staly právě Ardeny, kde se brodil blátem, zatímco kolem něj dopadaly granáty.
Florea pro magazín Life dokumentoval strach mužů, kteří se snažili přežít, i chvíle, kdy pohřbívali své kamarády.
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Jedním z nejotřesnějších okamžiků války se pro něho stal masakr u belgického města Malmedy. Němečtí vojáci tam v prosinci 1944 zavraždili 84 amerických zajatců. Florea později fotografoval jejich těla ležící ve sněhu, některá s rukama zdviženýma na znamení, že se vzdávají. Pohled na oběti ho hluboce zasáhl. „Měl jsem pocit, jako by mě někdo udeřil tak silně, že jsem ztratil dech. Dokonce jsem se rozplakal,“ popsal.
Když dorazil s armádou ke Stalagu XII A, válka se pro něj otevřela v další, dosud nepoznané podobě. Po měsících strávených na frontě, kde dokumentoval boje a jejich bezprostřední následky, nyní fotografoval muže poznamenané životem v zajetí.
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Rozsah nacistických zločinů si však Florea podle svých slov naplno uvědomil o několik týdnů později, když spojenecká vojska objevila koncentrační tábor Nordhausen. Na místě našli těla rozesetá po zemi, sklady plné mrtvých a jámu s popelem 60 tisíc lidí.
„Na něco tak hrozného se nedá zapomenout“
Demlerův boj o život s osvobozením neskončil. Z polního špitálu ho převezli do Paříže a později letecky do Spojených států, kde se léčil v několika nemocnicích. „Teprve když mě drobná zdravotní sestra, která sama vážila asi 50 kilogramů, zvedla z nosítek a uložila do postele, začalo mi docházet, jak strašně zesláblý jsem byl,“ vzpomínal Demler.
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Navzdory všem předpokladům přežil. „Když jsem po návratu z Německa dokončil léčbu v nemocnici v Memphisu, jeden z lékařů mi řekl: ‚Chlapče, teď už můžeš jít domů. Dostal jsi druhou šanci na život. Můžeš se vrátit k normálnímu životu.‘ A víte co? Celé ty roky jsem se o to snažil,“ podotkl.
Nebyl to však snadný úkol. „Na něco tak hrozného se nedá nikdy úplně zapomenout,“ dodal. Z armády ho propustili až v listopadu 1945. Usadil se v malém městě severně od Milwaukee ve Wisconsinu. Sedmatřicet let pracoval pro americkou poštu a spolu se svou ženou vychoval dva syny a dceru. Zemřel v únoru 2020 ve věku 94 let.