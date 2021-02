Okrádal a udával židy, napsali o Polákovi historici. Nyní se musí omluvit

Podle rozsudku se historici Jan Grabowski a Barbara Engelkingová musejí písemně omluvit nyní jednaosmdesátileté Filomeně Leszczyńské.

Ve své knize o osudech Židů na polském venkově za nacistického vyhlazování podle soudu uvedli „nepřesné informace“ týkající se jejího již nežijícího strýce Edwarda Malinowského.

První výtka se týkala tvrzení, že okrádal jistou Židovku, a druhá toho, že nese spoluvinu na smrti několika desítek Židů, kteří se ukrývali v lese a byli vydáni Němcům. Podle soudu se Engelkingová s Grabowským mají omluvit za „narušení Malinowského cti“.



Polský portál onet.pl uvádí, že při procesu Engelkingová přiznala chybu týkající se první výtky.

Co se týče údajné kolaborace Malinowského s nacisty, odvolávala se Leszczyńská a její právníci na rozsudek z 50. let, který očistil jejího strýce z obvinění, že Němcům prozradil, kde se Židé ukrývali.

Ovšem Engelkingová poukazovala na to, že proces se odehrál za podivných okolností, například na to, že lidé, kteří chtěli svědčit proti Malinowskému, byli zbiti.

Soud v úterý naopak zamítl požadavek Leszczyńské na odškodnění ve výši 100 tisíc zlotých (575 tisíc korun).

Agentura Reuters připomíná, že v Polsku, kde za druhé světové války zahynulo skoro 3,2 milionu Židů, téma holokaustu má v sobě silný politický náboj.

O podílu Poláků na holokaustu se nemluví

Různé historické práce totiž ukázaly, že zatímco tisíce Poláků riskovali své životy, aby pomohli svým židovským sousedům, tisíce jiných se na jejich pronásledování podíleli.

„Pokud se termíny jako národní hrdost nebo důstojnost národa dostanou do polských civilních soudních sporů, bude to pro nás znamenat konat psaní o holokaustu v Polsku tak, jak jsme to dělali doposud,“ řekl agentuře Reuters Grabowski ještě před úterním oznámením rozsudku.

Vládnoucí národně-konzervativní strana Práva a spravedlnost dává najevo, že vyšetřování účasti Poláků na holokaustu považuje za zneuctění Polska. Leszczyńskou u soudu zastupuje konzervativní organizace, která protestuje proti tvrzení, že Poláci se zapojili do holokaustu.

Také další polští akademici a židovské organizace, jako je jeruzalémský památník Jad Vašem, varují, že tento proces může ohrozit svobodu bádání v zemi.