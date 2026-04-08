Drtivá porážka, hodnotí Rusko Trumpovo příměří. Ropa nezlevní, věří Medveděv

Autor: ,
  13:01
Kyjev i Moskva uvítaly příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že Kyjev je také připraven na příměří s Moskvou, pokud Rusko zastaví své útoky. Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv v souvislosti s příměřím uvedl, že zvítězil zdravý rozum, ale že svět nyní nemá očekávat levnou ropu.
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (7. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Zelenskyj uvedl, že příměří mezi USA a Íránem vítá, a dodal, že Kyjev je připraven „odpovědět stejnou cestou“, pokud Moskva ukončí útoky. „Ukrajina vždy vyzývala k příměří ve válce, kterou Rusko vede zde v Evropě proti našemu státu a našemu lidu, a my podporujeme příměří na Blízkém východě a v Perském zálivu, které otevírá cestu diplomatickému úsilí,“ napsal ukrajinský prezident.

Válka na Blízkém východě začala 28. února útoky Spojených států a Izraele na Írán, zatímco Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022. Americký prezident Donald Trump v noci oznámil, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a že je připraven k příměří, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával, na pátek pozval zúčastněné strany do Islámábádu na jednání o konečné dohodě.

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

„Příměří je správné rozhodnutí, které vede k ukončení války,“ tvrdí Zelenskyj a zdůraznil, že tak lze vytvořit vhodné podmínky pro dosažení dohod. „Různé země se účastnily vyjednávacího procesu a je důležité, že Spojené státy podnikly tento diplomatický krok,“ dodal. Připomněl také, že v regionu pracují ukrajinští specialisté na rozvoji bezpečnostních kapacit a ve své práci budou pokračovat.

Americká odhodlanost funguje, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Teď je podle něj čas uplatnit tuto odhodlanost vůči Moskvě. Ukrajinský ministr zahraničí vyzval Washington, aby vyvinul tlak na Moskvu s cílem zajistit příměří a ukončit více než čtyři roky trvající ruskou válku proti Ukrajině.

„Vítáme dohodu mezi prezidentem Trumpem a íránským režimem o odblokování Hormuzského průlivu a příměří, stejně jako pákistánské snahy o zprostředkování. Americká odhodlanost funguje. Věříme, že nadešel čas na dostatečnou odhodlanost, která donutí Moskvu k příměří a ukončení její války proti Ukrajině,“ napsal Sybiha.

Rusko chce drahou ropu

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Medveděv uvedl, že americko-íránské příměří ukázalo, že zdravý rozum zvítězil, ale že „levná ropa nebude“.

Ropa po ohlášeném příměří na Blízkém východě prudce zlevnila

Ceny ropy začaly po ohlášeném příměří prudce klesat. Rusku jakožto druhému největšímu exportérovi ropy na světě vyhovují vysoké ceny suroviny, díky jejímuž vývozu může financovat i svou válku proti Ukrajině.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že Moskva si přeje zklidnění situace na Blízkém východě na základě rovnováhy zájmů všech zemí regionu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová řekla, že Moskva vždy zdůrazňovala potřebu politického a diplomatického řešení situace na Blízkém východě. Zacharovová také zdůraznila, že „tento jednostranný přístup agresivního, nevyprovokovaného útoku“ utrpěl „drtivou porážku“.

Kreml uvítal dvoutýdenní příměří, přičemž jeho mluvčí Dmitrij Peskov zároveň vyjádřil naději, že USA nyní budou mít čas a prostor k obnovení třístranných mírových rozhovorů o Ukrajině.

Příměří na poslední chvíli. Írán donutil k jednání nátlak Číny, uznal to i Trump

„Zprávu o příměří jsme přijali s uspokojením. Vítáme rozhodnutí nepokračovat dále cestou ozbrojené eskalace,“ řekl novinářům Peskov. „Doufáme, že v dohledné budoucnosti budou mít (USA) více času a větší příležitost setkat se v třístranném formátu,“ uvedl mluvčí Kremlu na dotaz, zda by íránské příměří mohlo usnadnit nová jednání o Ukrajině.

Peskov tak poukázal na přerušené rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a USA, které byly podle Moskvy pozastaveny po vypuknutí bojů v Íránu. Třístranná jednání se konala na začátku letošního roku v Abú Zabí a Ženevě, ale větší pokrok nebyl možný z velké části kvůli patové situaci ohledně územních sporů. Rusko totiž požaduje, aby se Ukrajina vzdala i dosud neobsazeného zbytku Donbasu. Kyjev však odmítá vzdát se území, které se ruským silám za více než čtyři roky války nepodařilo dobýt.

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Budeme blokovat jednání ke zrušení poplatků ČT, dojde na spacáky, řekl Kupka

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Předseda ODS Martin Kupka řekl, že jeho strana za použití všech prostředků bude bránit tomu, aby veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas nepřišly o měsíční poplatky. „Budeme blokovat jednání ke...

8. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  13:33

Na cestu Hormuzem čeká 800 lodí. Návrat k normálu bude pomalý, varují experti

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Rejdaři i obchodníci s velkým napětím sledují, jak se v nejbližších hodinách a dnech vyvine situace v Hormuzském průlivu. Na odblokování této přepravní tepny čeká více než osm stovek plavidel, která...

8. dubna 2026  13:26

Symbol respektu a rozmanitosti. Tramvaje v Praze jezdí s romskými vlaječkami

Některé tramvaje v Praze zdobí romské vlaječky u příležitosti Mezinárodního dne...

V rámci Mezinárodního dne Romů, který připadá na středu 8. dubna, si kulturní organizace ARA ART na letošek připravila novinku. Kromě slavnostního galavečera v Paláci Žofín mohou Pražané narazit na...

8. dubna 2026  13:24

Kuvajt a Emiráty hlásí i po příměří útoky z Íránu, ten mluví o zásahu své rafinerie

Sledujeme online
Kouř stoupá po útoku íránského dronu na palivové nádrže na mezinárodním letišti...

Kuvajt a Spojené arabské emiráty ve středu oznámily, že několik hodin po oznámení příměří mezi Washingtonem a Teheránem čelily vlně íránských úderů. Naopak íránské ministerstvo ropného průmyslu...

8. dubna 2026  13:09,  aktualizováno  13:22

Skončí množství pořadů, varuje Rada ČT před změnou financování. Kromě Matochy a Xavera

Luboš Xaver Veselý na mimořádném jednání Rady České televize ohledně...

Rada České televize ve středu na mimořádném zasedání přijala usnesení, ve kterém varuje před zvažovanými změnami placení koncesionářských poplatků, které chtějí předložit poslanci vládní koalice....

8. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  13:15

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie podle všeho souvisí s dnešním zadržením sedmi lidí kvůli podezření na...

8. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  13:05

Drtivá porážka, hodnotí Rusko Trumpovo příměří. Ropa nezlevní, věří Medveděv

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (7. dubna 2026)

Kyjev i Moskva uvítaly příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že Kyjev je také připraven na příměří s Moskvou, pokud Rusko zastaví své útoky....

8. dubna 2026  13:01

Vyhraje, kdo zaujme. Írán do válečné propagandy zapojil memy, vtip i Lego

Premium
Íránci zesměšňují Trumpa, využívají AI Lego videa (8. dubna 2026)

Zatímco na Blízkém východě pokračují skutečné útoky s mrtvými a zraněnými, obě strany v této již měsíc trvající válce zároveň zveřejňují ironické memy prodchnuté popkulturou na internetovém bojišti....

8. dubna 2026  12:50

Neznámý Jestřáb. Foglar píše o děvčatech i humorné novely o nešikovi na táboře

Historie Svorné sedmy, Jaroslav Foglar

Jaroslav Foglar, jak ho čtenáři příliš neznají. Další knihu z edice Dílo Jaroslava Foglara, která je v prodeji v trafikách, nabídne autora jako autora humoristického románu, ale i novely na...

8. dubna 2026  12:41

CIA použila k záchraně pilota revoluční nástroj. Člověka najde na základě tepu

F-15E Strike Eagle

Zprávy o záchranné akci, která se odehrála minulý týden po sestřelení amerických pilotů na jihu Íránu, obletěly celý svět. Američtí představitelé nyní připustili, že k jejímu úspěchu přispěla do té...

8. dubna 2026  12:06

Kvůli odstávce přivaděče nepoteče voda desítkám tisíc Pražanů

Oblast, ve které 14. a 15. dubna nepoteče voda.

Desítky tisíc Pražanů budou příští týden bez vody. Může za to odstávka přivaděče z vodojemu Jesenice do Písnice. Voda nepoteče prakticky celé úterý a ve středu ráno.

8. dubna 2026  12:05

OBRAZEM: Sakury, narcisy i magnolie. Plzeň rozkvetla do krásy, podívejte se

Jaro v ulicích Plzně: na mnoha místech rozkvetly sakury, zlatý déšť, magnolie...

Lidé si užívají v plzeňských ulicích jara. Na mnoha místech již kvetou sakury, zlatý déšť, magnolie nebo narcisy a město září barvami. Teploty v úterý odpoledne se vyšplhaly až k 16 stupňům a podobně...

8. dubna 2026  11:54

