Zelenskyj uvedl, že příměří mezi USA a Íránem vítá, a dodal, že Kyjev je připraven „odpovědět stejnou cestou“, pokud Moskva ukončí útoky. „Ukrajina vždy vyzývala k příměří ve válce, kterou Rusko vede zde v Evropě proti našemu státu a našemu lidu, a my podporujeme příměří na Blízkém východě a v Perském zálivu, které otevírá cestu diplomatickému úsilí,“ napsal ukrajinský prezident.
Válka na Blízkém východě začala 28. února útoky Spojených států a Izraele na Írán, zatímco Ukrajina se brání plnohodnotné ruské invazi od února 2022. Americký prezident Donald Trump v noci oznámil, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a že je připraven k příměří, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával, na pátek pozval zúčastněné strany do Islámábádu na jednání o konečné dohodě.
|
„Příměří je správné rozhodnutí, které vede k ukončení války,“ tvrdí Zelenskyj a zdůraznil, že tak lze vytvořit vhodné podmínky pro dosažení dohod. „Různé země se účastnily vyjednávacího procesu a je důležité, že Spojené státy podnikly tento diplomatický krok,“ dodal. Připomněl také, že v regionu pracují ukrajinští specialisté na rozvoji bezpečnostních kapacit a ve své práci budou pokračovat.
Americká odhodlanost funguje, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Teď je podle něj čas uplatnit tuto odhodlanost vůči Moskvě. Ukrajinský ministr zahraničí vyzval Washington, aby vyvinul tlak na Moskvu s cílem zajistit příměří a ukončit více než čtyři roky trvající ruskou válku proti Ukrajině.
„Vítáme dohodu mezi prezidentem Trumpem a íránským režimem o odblokování Hormuzského průlivu a příměří, stejně jako pákistánské snahy o zprostředkování. Americká odhodlanost funguje. Věříme, že nadešel čas na dostatečnou odhodlanost, která donutí Moskvu k příměří a ukončení její války proti Ukrajině,“ napsal Sybiha.
Rusko chce drahou ropu
Místopředseda ruské bezpečnostní rady Medveděv uvedl, že americko-íránské příměří ukázalo, že zdravý rozum zvítězil, ale že „levná ropa nebude“.
|
Ceny ropy začaly po ohlášeném příměří prudce klesat. Rusku jakožto druhému největšímu exportérovi ropy na světě vyhovují vysoké ceny suroviny, díky jejímuž vývozu může financovat i svou válku proti Ukrajině.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že Moskva si přeje zklidnění situace na Blízkém východě na základě rovnováhy zájmů všech zemí regionu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová řekla, že Moskva vždy zdůrazňovala potřebu politického a diplomatického řešení situace na Blízkém východě. Zacharovová také zdůraznila, že „tento jednostranný přístup agresivního, nevyprovokovaného útoku“ utrpěl „drtivou porážku“.
Kreml uvítal dvoutýdenní příměří, přičemž jeho mluvčí Dmitrij Peskov zároveň vyjádřil naději, že USA nyní budou mít čas a prostor k obnovení třístranných mírových rozhovorů o Ukrajině.
|
„Zprávu o příměří jsme přijali s uspokojením. Vítáme rozhodnutí nepokračovat dále cestou ozbrojené eskalace,“ řekl novinářům Peskov. „Doufáme, že v dohledné budoucnosti budou mít (USA) více času a větší příležitost setkat se v třístranném formátu,“ uvedl mluvčí Kremlu na dotaz, zda by íránské příměří mohlo usnadnit nová jednání o Ukrajině.
Peskov tak poukázal na přerušené rozhovory mezi Ruskem, Ukrajinou a USA, které byly podle Moskvy pozastaveny po vypuknutí bojů v Íránu. Třístranná jednání se konala na začátku letošního roku v Abú Zabí a Ženevě, ale větší pokrok nebyl možný z velké části kvůli patové situaci ohledně územních sporů. Rusko totiž požaduje, aby se Ukrajina vzdala i dosud neobsazeného zbytku Donbasu. Kyjev však odmítá vzdát se území, které se ruským silám za více než čtyři roky války nepodařilo dobýt.