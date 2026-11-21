Útok se podle Drozděnka stal tři námořní míle (asi 5,6 kilometru) od ruských hranic. Loď plula do Kaliningradu. Více podrobností gubernátor nezveřejnil.
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Finská armáda „v sobotu ráno zaznamenala útok na ruskou nákladní loď ... v mezinárodních vodách ve východní části Finského zálivu“. Pohraniční stráž této členské země NATO oznámila, že poškozené plavidlo proudy odnesly do finských teritoriálních vod. Dalším lodím podle ní nehrozí nebezpečí.
Drozděnko ani finská armáda neuvedly, komu drony patřily. Od noci na sobotu až do dopoledne platila v Leningradské oblasti výstraha před vzdušnými útoky. Drozděnko oznámil, že během této doby protivzdušná obrana zneškodnila 80 ukrajinských nepilotovaných letounů. O případných následcích útoků přímo v tomto regionu u Finského zálivu gubernátor neinformoval.
Ukrajinská armáda v minulosti v Leningradské oblasti útočila na rafinérii nebo na ropný a plynový exportní terminál v přístavu v Usť-Luze.
Ukrajinské útoky zranily dva lidi v Brjanské oblasti. V okresu Sevsk nedaleko hranic s Ukrajinou dron podle gubernátora Jegora Kovalčuka zaútočil na jedoucí automobil a zranil jeho řidiče. Jinde v regionu utrpěl při ukrajinském útoku zranění mladý muž na mopedu.
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Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské invazi, často podniká útoky na ruské regiony u hranic mezi oběma zeměmi. Útočí ale i na cíle hluboko na ruském území, často na rafinérie, chemické nebo petrochemické podniky. Uvádí, že se tak snaží omezit zásobování invazních sil pohonnými hmotami a snížit příjmy Moskvy z prodeje ropy.
Ruské ministerstvo obrany v ranním hlášení informovalo, že protivzdušná obrana během noci zneškodnila 275 ukrajinských dronů. Kolik bezpilotních letounů narušilo ruský vzdušný prostor, Moskva nezveřejňuje.