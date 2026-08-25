Ukrajina a Rusko už otestovaly autonomní drony řízené jen umělou inteligencí. Zatímco Kyjev tvrdí, že vždy zapojuje lidský element, u Rusů se zdá, že taková omezení nemají a samostatnými bezpilotními letouny zabíjejí civilisty. Praxe přináší mnohé etické otázky, přičemž Ukrajinci varují před až dystopickými dopady.
Před dvěma lety desítka ukrajinských dronů s označením „Terminátor“ uletěla za přibližně deset minut asi tři až pět kilometrů k frontové linii v blízkosti měst Bachmut a Časiv Jar. Následně přešly do režimu, kdy umělá inteligence vyhledává a zasahuje cíle.
Autonomní systémy jsou novými jadernými zbraněmi. Země, které jimi disponují, budou chráněny.
Michajlo Fedorovbývalý ukrajinský ministr obrany