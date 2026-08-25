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AI drony samy určí, kdo zemře. Děsivá budoucnost je tu, Rusové nemají zábrany

Jan Hron
  20:00

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Rusové útočí v Záporoží drony Molnija. Některé řídí jen umělá inteligence. (10. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajina a Rusko už otestovaly autonomní drony řízené jen umělou inteligencí. Zatímco Kyjev tvrdí, že vždy zapojuje lidský element, u Rusů se zdá, že taková omezení nemají a samostatnými bezpilotními letouny zabíjejí civilisty. Praxe přináší mnohé etické otázky, přičemž Ukrajinci varují před až dystopickými dopady.

Před dvěma lety desítka ukrajinských dronů s označením „Terminátor“ uletěla za přibližně deset minut asi tři až pět kilometrů k frontové linii v blízkosti měst Bachmut a Časiv Jar. Následně přešly do režimu, kdy umělá inteligence vyhledává a zasahuje cíle.

Autonomní systémy jsou novými jadernými zbraněmi. Země, které jimi disponují, budou chráněny.

Michajlo Fedorovbývalý ukrajinský ministr obrany

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