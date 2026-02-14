Samozřejmě bychom mohli napsat sedm odstavců o chmurných statistikách ruské armády, o posledních trendech v dronové válce nebo o brutálních podmínkách v zóně smrti. Ale v tomto případě za nás vše řeknou záběry od Roberta „Maďara“ Brovdiho, velitele ukrajinských dronových sil. My přidáváme jen amatérský překlad hudebního podkresu.
Červí píseň (autor: The Bloger UA)
Mráz je hryže, vichr vyje, sníh tam venku běsní,
červi už se na šturm chystaj, mrzáci a vězni,
už natáhli svoje hadry — válenky a šuby,
sní, ty ku*vy, o metálech — roztahují huby!
Sníh jen křupe, bláto klouže, tma je jako v řiti,
namačkaný jsou jak stádo, blbý moskoviti.
Naskákali na krabice, co jsou celý z plechu,
už se ženou na porážku, smích od ucha k uchu!
|
Refrén:
Polem, řekou, přes les, plazí se červi dál,
mysleli, že jdou do útoku — osud se jim smál.
Z tančíků letí jak barevnej fejerverk,
FPV-expres Kobzonovi na koncert!
Na pozici v krytu sedí operátor Griška,
na okupanta tady číhá, chytrej je jak liška.
Nasadí si svoje brejle, ptáčka odstartuje,
že ty ruský červy rychle zmasakruje!
K nebi náhle vzlétly stovky krásných dronů,
všechny míří na lov smrdutých debžonů.
Po lesíku lítaj nohy, ruce a zadnice,
nelezte na Ukrajinu — prostě nikdy více!
|
Refrén
Přes pole, řeku, les, červi se rozprskli
a šturm je u konce, všichni tu zařvali.
Plechový krabice hoří jak fejerverk,
pozdravuj Kobzona, máš lupen na koncert!
Sníh se sype, vítr kvílí, ticho mezi poli,
okupanti ochutnali ukrajinskou vůli!
Z ruských ku*ev zbyly zkroucený mrtvoly,
naši zemi zasvinily, mocně pohnojily!
Ještě dlouho budou pamatovat naše stepi, hory,
kdo k nám přijde s automatem, chytne po papuli.
Tak tu ležte pěkně v tichu, hnijte v naší hlíně.
Smrt prokletým okupantům! Sláva Ukrajině!
Refrén:
Na poli a v řece, v lese červi tiše hnijí,
Hroznej šturm je minulostí, vítr tiše kvílí.
Tanky zrezly, zhasl i ten krvavej fejerverk,
V pekle mají vyprodáno — začíná jim koncert!