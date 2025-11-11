Ukrajinské drony udeřily na ropnou rafinerii v Saratovu

Nálet ukrajinských dronů na Saratov poškodil civilní infrastrukturu, napsal na Telegramu gubernátor ruského regionu Roman Busargin. V Saratovu také podle ukrajinské agentury Unian hoří rafinerie. Ruské průmyslové město je vzdáleno více než 600 kilometrů od hranic s Ukrajinou, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi. Ukrajinské úřady informovaly o nejméně dvou obětech ruských útoků a o několika zraněných.

Útok na ropnou rafinérii v ruské Saratovské oblasti v únoru 2025 | foto: Profimedia.cz

Jednoho zabitého si vyžádal ruský útok na Kosťantynivku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, informoval náčelník vojenské správy města Serhij Horbunov, podle kterého ruský dron zasáhl muže jedoucího na motocyklu. Při útoku ruských dronů na Kramatorsk ve stejném regionu přišel o život muž narozený v roce 1961, uvedly městské úřady.

Snahy o ukončení války uvázly na mrtvém bodě, ale ne kvůli nám, uvedl Kreml

V sousední Dněpropetrovské oblasti útoky ruských dronů a dělostřelecké ostřelování zranily dva lidi, šestasedmdesátiletou ženu a šestatřicetiletého muže, oznámil šéf oblastní správy Vladyslav Hajvanenko.

V Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny tři lidé – muži ve věku 24 a 42 let a šestnáctiletý mladík – utrpěli zranění poté, co jejich auto zasáhl ruský dron, uvedla ukrajinská prokuratura. Útok na civilisty vyšetřuje kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu.

O zraněném civilistovi v ruském pohraničí v důsledku útoku nepřátelského dronu na osobní automobil informoval také gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov. Útok se podle něj odehrál v pondělí ve vsi Lozovoje, raněný řidič byl ošetřen v nemocnici v Belgorodu.

Obě strany konfliktu popírají, že by útočily na civilisty. OSN ale prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022 již zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

V Dozimetru pokračuje výpověď klíčového svědka Augustína

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín pokračuje ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. V pondělí dlouhé hodiny popisoval, kdo byl z jeho...

11. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  9:14

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Opilý řidič zabil jednoho člověka při dopravní nehodě na D11 nedaleko sjezdu na...

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během několika...

11. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno  9:04

Kvazinávštěvy Tchaj-wanu skončí, stejně jako „havlismus“, slibuje Zahradil

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Zahradil, expert Motoristů sobě na zahraniční...

Bývalý europoslanec Jan Zahradil hájí nominaci Filipa Turka na ministra zahraničí a odmítá kauzu kolem jeho starších výroků jako „zvláštní příběh“. V rozhovoru pro Rozstřel Zahradil říká, že Česká...

11. listopadu 2025

Poslanci si rozdělí výbory. Nová koalice řeší, že chybí miliardy pro školství

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Poslanci se podruhé po volbách scházejí na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů a založí také stálé komise, které dohlížejí na činnost zpravodajských služeb. Jde o Generální inspekci bezpečnostních...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  8:59

Nemůžeme pracovat, tvrdí Babiš. Na školství podle něj chybí sedm miliard

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš opět zkritizoval dosluhující vládu Petra Fialy kvůli státnímu rozpočtu. „My nemůžeme zkrátka pracovat,“ postěžoval si předseda ANO, že Sněmovna nemá návrh...

11. listopadu 2025  8:54

11. listopadu 2025  8:33

Překvapení, Žbirkovy hity se vracejí v symfonických úpravách a na vinylu

Online koncert Mňága a Žďorp, host Meky Žbirka na Šumavská Tower (24. dubna...

V roce 2026 si fandové zpěváka a skladatele Miroslava Žbirky – pro stručnost Mekyho – budou moci znovu připomenou jeho nejznámější písně jako Múr našich lások, Co bolí to přebolí, Fair Play, Balada o...

11. listopadu 2025  8:20

Ukrajinci s Brity se nám pokusili unést MiG-31 vyzbrojený Kinžalem, tvrdí Rusové

Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...

Ruská tajná služba FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, tvrdí, že překazila operaci ukrajinské a britské rozvědky, které se prý pokoušely o únos stíhačky MiG-31 vyzbrojené balistickou raketou...

11. listopadu 2025  8:09

CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava...

Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO...

11. listopadu 2025  8:07

Ptačí chřipka na Třebíčsku. Prozradila ji zelená játra, utratí 20 tisíc kachen

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Chov Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku má problém. Těsně před svátkem svatého Martina se v něm prokázalo ohnisko ptačí chřipky. Oznámil to ministr zemědělství v demisi Marek Výborný. Po započítání...

11. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  8:06

Syrský prezident v Bílém domě: vpustili ho vedlejším vchodem a jednalo se bez kamer

Donald Trump přijal v Bílém domě prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru,...

Bez účasti médií se v Bílém domě sešel americký prezident Donald Trump s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou, vůbec prvním syrským vůdcem, který kdy Bílý dům navštívil. Po schůzce USA...

10. listopadu 2025  21:53,  aktualizováno  11. 11. 7:31

Na skládce u Litvínova opět hoří štěpka, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

Požár štěpky na skládce Celio (11. listopadu 2025)

Hasiči od noci na úterý zasahují u požáru štěpky na skládce odpadu Celio nedaleko Litvínova na Mostecku. Vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Zasahuje přes 20 jednotek. U požáru...

11. listopadu 2025  7:13,  aktualizováno  7:23

