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Ukrajinci udeřili 1 400 kilometrů od hranic, Moskva zvažuje omezení v Azovském moři

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  10:34aktualizováno  11:04
Ukrajinské drony během noci zaútočily na petrochemický závod ve městě Salavat v Baškirsku, přibližně 1 400 km od hranic. Napadly také rafinerii na jihozápadě Ruska, informují média a úřady. Drony zasáhly v uplynulých dnech i plavidla v Azovském moři, Moskva proto zvažuje odklon lodní dopravy.

Gubernátor Baškirska Radij Chabirov na sociálních sítích informoval o odražení rozsáhlého útoku na průmyslovou zónu v Salavatu, kde trosky sestřelených dronů způsobily požáry. Neupřesnil, který objekt byl terčem útoku. Nálet se obešel bez obětí a raněných.

Ukrajinské drony zasáhly rafinerský komplex Gazprom Salavat v Baškortostánu
Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července 2026)
Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července 2026)
Ukrajina během jediného týden zasáhla v Azovském moři 90 plavidel (9. července 2026)
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Ukrajinská média píší o výbuších a požáru v jednom z největších petrochemických závodů v Rusku, Gazpromněftechim Salavat, který se loni v září stal dvakrát terčem ukrajinských dronů.

Podnik předloni zpracoval 7,2 milionu tun ropy, což představovalo 2,7 procenta celkového objemu v ruských rafineriích, poznamenal server RBK-Ukrajina.

Drony způsobily požár také v Afipské rafinerii v Krasnodarském kraji, jedné z největších na jihu Ruska. Podle úřadů trosky dronu na jiném místě Krasnodarského kraje zranily jednoho člověka.

Část Sevastopolu na anektovaném Krymu zůstala po útoku bezpilotních letounů na energetickou infrastrukturu bez elektřiny, oznámil gubernátor Michail Razvožajev, který podle listu Kommersant dříve informoval o pěti sestřelených dronech. Nálet se obešel bez obětí a raněných.

Ruské ministerstvo obrany podle BBC informovalo o zničení 288 ukrajinských dronů nad 14 ruskými regiony, Krymem, Azovským a Černým mořem během uplynulé noci.

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Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie a další ropná zařízení narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války. Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit vládu prezidenta Vladimira Putina jednat o ukončení války.

Útoky v Azovském moři

Ukrajinské drony v Azovském moři v uplynulých dnech zasáhly více než sto plavidel, z toho jedenáct za poslední den. Velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brovdi zvaný Maďar podle serveru RBK-Ukrajina uvedl, že ukrajinské drony v noci na úterý zasáhly dalších 15 lodí. Později podle deníku Ukrajinska pravda sdělil, že 11 plavidel bylo zasaženo v Azovském moři, z toho pět byly tankery, pět lodi na sypký náklad a jeden remorkér. Moskva kvůli útokům zvažuje odklonit tamní lodní dopravu.

„V případě potřeby a s ohledem na aktuální operační situaci budou (...) hromadné náklady přesměrovány na jiné druhy dopravy,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení, které se týkalo opatření ohledně zajištění logistiky v Azovském moři.

Rusko zaútočilo na Kyjev po jednání koalice ochotných. Ve městě vypukly požáry

Přes Azovské moře se vyváží čtvrtina ruského exportu pšenice. Podle vyjádření ministerstva zemědělství však ukrajinské útoky v této oblasti neovlivní zásobování domácího trhu potravinami ani exportní možnosti Ruska.

Agentura Reuters v pondělí s odvoláním na tři nejmenované zdroje uvedla, že ruská lodní doprava v Azovském moři je z bezpečnostních důvodů omezena.

Jeden zdroj informoval, že obchodní plavidla mohou plout po Azovském moři, ale nesmějí se plavit Kerčským průlivem ani kanálem mezi Azovským mořem a řekou Don.

13. července 2026

Válka na Ukrajině

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