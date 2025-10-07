„Dárek“ k Putinovým narozeninám. Ukrajinské drony poprvé doletěly za Ural

Předchozí den Rusko hlásilo více než 250 zneškodněných ukrajinských dronů. Jde o jedny z největších ukrajinských dronových útoků na Rusko od začátku plnohodnotné války v únoru 2022. To vše v den, kdy ruský vůdce Vladimir Putin slaví 73. narozeniny.
Ukrajina drony s dlouhým doletem útočí především na ruskou ropnou infrastrukturu, která se nachází i v Ťumenské oblasti. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova dokonce tvrdí, že při pondělním útoku byla v Ťumeni zasažena rafinerie. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily. „Operativní zásah pohotovostních složek zabránil detonaci dronů,“ uvedla správa.
|
Krymem otřásla série explozí, Ukrajinci zasáhli další sklad ropy
Ťumeň leží více než 2000 kilometrů od fronty v asijské části Ruska. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural. Už v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.
I v noci a ráno Ukrajina zjevně do Ruska vyslala velké množství dronů. Rusko hlásí, že jich zachytilo 209. Drony byly sestřelovány zejména nad Kurskou (62) a Belgorodskou (31) oblastí, které sousedí s Ukrajinou, vyplývá z informací ruského ministerstva obrany. Třicet bezpilotních letadel bylo zachyceno také v Nižněnovgorodské oblasti, která se nachází východně od Moskvy a stovky kilometrů od Ukrajiny.