„Dárek“ k Putinovým narozeninám. Ukrajinské drony poprvé doletěly za Ural

Rusko v noci a ráno zachytilo nad svým územím dohromady 209 ukrajinských dronů, uvedlo tamní ministerstvo obrany. Úřady Ťumenské oblasti na západě Sibiře tvrdí, že v pondělí večer byly tři drony detekovány a zneškodněny v areálu firmy v hlavním městě regionu Ťumeni.
Vladimir Putin (6. října 2025)

Vladimir Putin (6. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinské drony udeřily v Ťumenské oblasti. (6. října 2025)
Vladimir Putin (6. října 2025)
Ukrajinské drony zaútočily na základny ruského strategického letectva. (1....
Ropný sklad v Krymu v plamenech
36 fotografií

Předchozí den Rusko hlásilo více než 250 zneškodněných ukrajinských dronů. Jde o jedny z největších ukrajinských dronových útoků na Rusko od začátku plnohodnotné války v únoru 2022. To vše v den, kdy ruský vůdce Vladimir Putin slaví 73. narozeniny.

Ukrajina drony s dlouhým doletem útočí především na ruskou ropnou infrastrukturu, která se nachází i v Ťumenské oblasti. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova dokonce tvrdí, že při pondělním útoku byla v Ťumeni zasažena rafinerie. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily. „Operativní zásah pohotovostních složek zabránil detonaci dronů,“ uvedla správa.

Krymem otřásla série explozí, Ukrajinci zasáhli další sklad ropy

Ťumeň leží více než 2000 kilometrů od fronty v asijské části Ruska. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural. Už v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.

I v noci a ráno Ukrajina zjevně do Ruska vyslala velké množství dronů. Rusko hlásí, že jich zachytilo 209. Drony byly sestřelovány zejména nad Kurskou (62) a Belgorodskou (31) oblastí, které sousedí s Ukrajinou, vyplývá z informací ruského ministerstva obrany. Třicet bezpilotních letadel bylo zachyceno také v Nižněnovgorodské oblasti, která se nachází východně od Moskvy a stovky kilometrů od Ukrajiny.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stojí kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla dálnice ve směru na...

7. října 2025  9:28,  aktualizováno  11:54

TOP 09 čeká volba lídra, nominaci má Pospíšil, zájem kandidovat naznačil Havel

Za měsíc čeká TOP 09 volba nového vedení. Nominaci pražské organizace na předsedu má bývalý šéf strany a nově znovu i poslanec Jiří Pospíšil. Zájem kandidovat na nového předsedu strany naznačil po...

7. října 2025  10:27,  aktualizováno  11:50

Došlo k nesprávnému odhadu a testování na zátěž, vysvětlil úřad výpadek eDokladů

Podle Digitální a informační agentury (DIA) se aplikace eDoklady během voleb potýkala s problémy kvůli nesprávnému odhadu a testování na tuto zátěž. „Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi...

7. října 2025  11:42

„Dárek“ k Putinovým narozeninám. Ukrajinské drony poprvé doletěly za Ural

Rusko v noci a ráno zachytilo nad svým územím dohromady 209 ukrajinských dronů, uvedlo tamní ministerstvo obrany. Úřady Ťumenské oblasti na západě Sibiře tvrdí, že v pondělí večer byly tři drony...

7. října 2025  11:33

Nemůže dýchat, honem! Seniorka se bála o život vnuka, ten si z ní jen vystřelil

S těžkou uvěřitelnou bezohledností se při jednom ze svých výjezdů setkali zdravotničtí záchranáři ze Zlínského kraje. Na linku 155 se obrátila vyděšená seniorka, která našla svého vnuka v bezvědomí....

7. října 2025  11:29

Zeman ve vysílání špatně artikuloval. Silná bronchitida, tvrdí jeho spolupracovník

Bývalý prezident Miloš Zeman po volbách vystoupil v pořadu Xaver Live, kde mimo zkritizoval ministra zahraničí Jana Lipavského. V rozhovoru s radním České televize Lubošem Xaverem Veselým špatně...

7. října 2025  11:29

Zmrazení platů v justici bylo protiústavní, řekl Ústavní soud. Stát je musí dorovnat

Letošní zmrazení platů v justici neobstálo před Ústavním soudem (ÚS), fixní platovou základnu zrušil. Stát musí platy zpětně dorovnat, podle odhadu ministerstva spravedlnosti jde o více než 800...

7. října 2025  9:12,  aktualizováno  11:25

Zahraniční obchod Česka dále oslabuje stav německého průmyslu, říkají analýzy

Výkon zahraničního obchodu Česka nadále oslabuje nepříznivá situace v německém průmyslu, která se dále zhoršila uvalením cel na dovoz do Spojených států. ČTK to dnes řekli analytici. Z dnes...

7. října 2025  11:20

Změna času 2025. Kdy začíná zimní a v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, letos skončí o něco dřív. Ručičky hodin se posouvají každý rok stejně, poslední říjnový víkend. Letos však říjen končí v pátek 31., a tak se k původnímu času...

7. října 2025  11:17

Mladistvá dívka tajně porodila, dítě udusila a vyhodila. Dostala za to 2,5 roku

Olomoucký vrchní soud poslal na 2,5 roku do vězení dívku, která podle obžaloby tajně doma v pokoji ve Frýdku-Místku porodila, dítě udusila a hodila do kontejneru. Potvrdil tak letošní rozsudek...

7. října 2025  11:17

Náklaďák na Znojemsku zdemoloval auto u krajnice, řidič v nemocnici bojuje o život

Napojeného na plicní ventilaci transportoval vrtulník do nemocnice řidiče osobního auta, které v úterý ráno smetl kamion u Těšetic na Znojemsku na silnici I/53. Nehoda ji v obou směrech uzavřela....

7. října 2025  7:52,  aktualizováno  11:12

Izrael deportoval Češku ze zadržené flotily, na hranici ji převzali Jordánci

Jordánsko převzalo 131 členů propalestinské flotily Global Sumud, které od minulého týdne zadržoval Izrael. České ministerstvo zahraničí o něco později potvrdilo, že česká občanka Šárka Přikrylová,...

7. října 2025  11:07

