V Rusku zajistili 2700 údajně pašovaných dronů z Číny. Chtějí je nasadit proti Kyjevu

Ruští celníci na hranici s Čínou na Dálném východě zajistili skoro 2700 dronů. Pokud soud nařídí jejich konfiskaci, plánují je poslat vojákům, kteří bojují za Rusko proti Ukrajině.
Náklad z Číny dovezly dva kamiony, které celníci kontrolovali na přechodu u města Pograničnyj v Přímořském kraji. Podle dokladů měly být kamiony naloženy hračkami a dalším spotřebním zbožím, nicméně mezi ním byly ukryté krabice s drony.

Náklad mířil na adresu jisté firmy v Moskvě. Podle celní služby šlo o dva bezpilotní letouny, skoro 2700 kvadrokoptér a více než 200 kusů příslušenství k nim. Některé z dronů byly vybaveny kamerami, technikou pro termovizi a zařízeními pro shazování nákladu.

Rusko popřelo zapojení do přeletu dronů nad letištěm v Kodani. Ač ho nikdo nenařkl

Ruské úřady zboží zajistily a odeslaly na expertizu. Pokud soud rozhodne o konfiskaci „nesprávně deklarovaného zboží“, drony a příslušenství k nim bude odesláno na podporu speciální vojenské operace. Tak se v Rusku oficiálně nazývá invaze na Ukrajinu.

Zelenskyj o Číně a Rusku promluvil v OSN

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jednání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině v noci na středu prohlásil, že „bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím“. Ruský prezident Vladimir Putin se podle něho bojí přímých jednání a chce pokračovat ve válce. Čína by dle Zelenského mohla vyvinout tlak na Rusko, aby ukončilo válku, kterou již tři a půl roku vede proti jeho zemi.

„Zde (v RB OSN) je také představitel Číny, mocné země, na které je Rusko nyní úplně závislé,“ řekl podle BBC News. „Jestli Čína skutečně chce ukončit tuto válku, mohla by přimět Moskvu ukončit invazi. Bez Číny je putinovské Rusko ničím,“ prohlásil ukrajinský prezident s tím, že Čína však příliš často mlčí a drží se stranou, místo aby jednala ve prospěch míru.

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Peking důsledně popírá, že by poskytoval vojenskou pomoc Moskvě, a snaží se prezentovat jako nezúčastněný zprostředkovatel, připravený pomoci k urovnání konfliktu.

Zároveň ovšem od začátku ruské války na Ukrajině zesílily obchodní vazby obou zemí a Rusko je v důsledku západních sankcí stále více závislé na dodávkách zboží a technologií z Číny. Prodej ropy do Číny či do Indie také například podle amerického ministerstva financí zajišťuje Moskvě prostředky k financování války.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

