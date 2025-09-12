Když ruské drony pronikly do polského vzdušného prostoru, polská armáda aktivovala protivzdušnou obranu. Za pomoci nizozemských stíhaček F-35 sestřelila čtyři drony z jedenadvaceti. Podle analytičky Ulrike Frankeové z Evropské rady pro zahraniční vztahy však má taková reakce svou cenu. „Co budeme dělat, pokaždé vysílat stíhačky F-16 a F-35? To není udržitelné. Musíme se lépe vybavit systémy proti dronům.“
„Moskva si jistě všimla, že jsme se stále nepoučili z toho, s čím se Ukrajina potýká už roky.“