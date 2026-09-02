Nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady prohlásil dle The Moscow Times, že obvinění ze strany Berlína vyžadují tvrdou vojenskou reakci.
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1. června 2026
Německé vedení označil za rusofobní a uvedl, že by si země zasloužila přímý zásah na všechny své zbrojovky vyrábějící techniku pro „banderovskou kliku“, a „zřejmě i na některá další místa v Berlíně“. Zároveň varoval evropské lídry podporující Kyjev a výhružně poznamenal, že do ukrajinské metropole často cestují vlakem.
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Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje
Roztržku vyvolaly incidenty z počátku srpna na letišti v Lipsku, které slouží i pro přepravu vojenského materiálu na Ukrajinu.
V blízkosti nákladního letounu An-124 tam byl nalezen dron s trhavinou, jehož roznětka selhala, a o několik dní později byl další vadný stroj objeven v nedalekém poli. Německé úřady akci označily za státem řízenou hybridní operaci Moskvy.
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Německá diplomacie vzápětí oznámila tvrdá odvetná opatření. V reakci na incidenty plánuje uzavřít poslední fungující ruský generální konzulát v Bonnu, ukončit činnost Ruského domu v Berlíně a dále zpřísnit pravidla pro vstup ruských občanů do země.
Podle šéfa Kremlu se německá vláda snaží pouze odvést pozornost vlastní veřejnosti od „hlubokých domácích ekonomických potíží“ a přijatá diplomatická opatření označil za hrubou chybu.
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1. září 2026