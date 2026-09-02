Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Medveděv hrozí Německu odvetou, volá po úderech na Berlín

Autor:
  13:09
Dmitrij Medveděv (25. srpna 2026)

Dmitrij Medveděv (25. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij...
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (vlevo) a ministr vnitra Alexander...
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...
36 fotografií
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv otevřeně pohrozil Německu vojenskými údery. Reagoval tak na obvinění Berlína, že za nedávnými incidenty s výbušnými drony na letišti v Lipsku stojí ruské státní struktury. Moskva veškerá nařčení odmítá.

Nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady prohlásil dle The Moscow Times, že obvinění ze strany Berlína vyžadují tvrdou vojenskou reakci.

1. června 2026

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Německé vedení označil za rusofobní a uvedl, že by si země zasloužila přímý zásah na všechny své zbrojovky vyrábějící techniku pro „banderovskou kliku“, a „zřejmě i na některá další místa v Berlíně“. Zároveň varoval evropské lídry podporující Kyjev a výhružně poznamenal, že do ukrajinské metropole často cestují vlakem.

Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje

Roztržku vyvolaly incidenty z počátku srpna na letišti v Lipsku, které slouží i pro přepravu vojenského materiálu na Ukrajinu.

V blízkosti nákladního letounu An-124 tam byl nalezen dron s trhavinou, jehož roznětka selhala, a o několik dní později byl další vadný stroj objeven v nedalekém poli. Německé úřady akci označily za státem řízenou hybridní operaci Moskvy.

Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat

Německá diplomacie vzápětí oznámila tvrdá odvetná opatření. V reakci na incidenty plánuje uzavřít poslední fungující ruský generální konzulát v Bonnu, ukončit činnost Ruského domu v Berlíně a dále zpřísnit pravidla pro vstup ruských občanů do země.

Podle šéfa Kremlu se německá vláda snaží pouze odvést pozornost vlastní veřejnosti od „hlubokých domácích ekonomických potíží“ a přijatá diplomatická opatření označil za hrubou chybu.

1. září 2026

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (156 příspěvků)

Nejčtenější

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě

Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...

Je čas oslovit i zklamané voliče hnutí ANO, vyhlásil cíl STAN Rakušan

Zahájení horké čási kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad

Hlavní část kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami odstartoval dvě hodiny po poledni předseda nejsilnějšího opozičního uskupení – hnutí Starostové a nezávislí. Zvolilo si k tomu po...

2. září 2026  8:56,  aktualizováno  14:19

GLOSA: Zvládne česká kniha zaujmout, aniž by volala po agitaci či podpoře jinakostí?

Premium
Poslední titul Les v domě však Aleně Mornštajnové nepřinesl jen čtenářský...

Na první pohled to vypadá jako fantastická věc: Česká republika je letos mezi sedmým až jedenáctým říjnem hlavním hostem na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

2. září 2026

Novým marketingovým ředitelem Primy je Pavel Vašek. Zaměří se i na streaming

Na pozici marketingového ředitele Primy nastupuje Pavel Vašek. Bude zodpovědný...

Skupina Prima opět posiluje management. Na pozici marketingového ředitele nastupuje Pavel Vašek, který přichází z Rohlik Group. Ve své nové roli bude zodpovědný za marketingovou strategii skupiny...

2. září 2026

Češi jsou šetrní turisté. Víc v cestovce utratí Poláci i Slováci, ideálem je Maďar

ilustrační snímek

Nejvíce za letní dovolenou ve středoevropském srovnání utratí maďarští klienti cestovních kanceláří. Podle srovnání cestovní agentury Invia dosahuje průměrná útrata maďarských klientů přes 78 tisíc...

2. září 2026  13:59

Pavel přijal Plagu kvůli rozpočtu. Investice do vzdělání se zemi vrátí, shodli se

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijal ministra školství Roberta Plagu (ANO). Hlavním tématem byl rozpočet resortu, o jehož výši je ministr ještě připravený jednat....

2. září 2026  8:24,  aktualizováno  13:52

Vyloučili kvůli němu studenta. Bývalému příslušníkovi StB dal soud podmínku

Pražský městský soud řešil případ bývalého příslušníka komunistické Státní...

Pražský městský soud ve středu uložil bývalému příslušníkovi komunistické Státní bezpečnosti (StB) Pavlu Slabému dvouletý podmíněný test za to, že kvůli jeho činnosti vyloučila Vysoká škola...

2. září 2026  13:45

Češi chtějí řešit kvalitu výuky, změna prázdnin a rušení deváté třídy je nezajímá

Ministr školství Robert Plaga dorazil za ministryní financí Alenou Schillerovou...

Návrh Tomia Okamury (SPD) na zrušení devátých tříd či debata ministra školství Roberta Plagy (ANO) ohledně krácení prázdnin nepřijde Čechům příliš zajímavá. Podle nich by se ministerstvo školství...

2. září 2026  13:34

Po více než třiceti letech změna. Armáda testuje nový maskovací vzor

Nový maskovací vzor české armády MAD21.

Po více než třiceti letech čeká české vojáky změna potisku. Armáda začala testovat nový maskovací vzor MAD21. V terénu nahradí legendární vzor 95 i pouštní variantu, naplno ale dorazí až za tři roky.

2. září 2026  13:32

Narušit civilní lety nedovolíme, reaguje Rusko na Zelenského „uzavřené nebe“

Ruský ministr dopravy Andrej Nikitin (2. září 2026)

Rusko nedovolí Ukrajině vážně narušit civilní lety, prohlásil ruský ministr dopravy Andrej Nikitin. Prohlášení učinil po úterním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který...

2. září 2026  13:23

Rozsáhlý požár lesa na Žďársku mají hasiči pod kontrolou, škodu odhadli na 200 tisíc

Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...

Rozsáhlý požár lesa nedaleko obce Chlébské na Žďársku, který zasáhl plochu odhadovanou přibližně na jeden hektar, zaměstnává desítky záchranářů. Do akce povolali i vrtulník.

2. září 2026  12:21,  aktualizováno  13:15

Odvolání bitcoinového daru může komplikovat trestní řízení, připustil Tejc

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...

Rozhodnutí Tomáše Jiřikovského odvolat pro nevděk bitcoinový dar státu v hodnotě miliardy korun může být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce způsob, jak komplikovat trestní řízení. Dodal, že...

2. září 2026  13:14

Mám tady začít střílet? Muž vyhrožoval na úřadu práce, když mu nepřiznali dávku

ilustrační snímek

Nespokojený klient způsobil v úterý rozruch na Úřadu práce v Olomouci. Situace se vyhrotila, když se ukázalo, že sedmapadesátiletý muž nedosáhne na vyplacení sociální dávky, o níž byl přesvědčený, že...

2. září 2026  13:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.