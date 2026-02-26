Krátce po likvidaci devětapadesátiletého šéfa obávaného Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) se na sociálních sítích objevilo video. Jsou na něm vidět obrněnce natřené pixelovým vzorem, ze střílen se ježí těžké kulomety a vedle hrozivé kolony pózují zakuklení ozbrojenci v plné polní.
„Probíhá mobilizace armády. Až na to, že toto není mexická armáda. Jsou to speciální jednotky Kartelu Jalisco nová generace, které se po smrti svého šéfa chystají vytáhnout do války,“ okomentoval hojně sdílené video jeden z uživatelů sítě X.
Jejich auta mají namontované rušičky, střelecké věže, zařízení na propichování pneumatik a kamery, které posádce poskytují 360stupňový rozhled.