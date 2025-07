Jeden měsíc na zničení všeho. Co je ukrajinská tajná operace Dronocida

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Rusko-ukrajinský konflikt je dlouho prakticky o jediném: gigantické válce dronů. Nejnovějším důkazem toho je, že ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) potvrdila, že v posledních třiceti dnech vede operaci, která má jediný cíl – zničit téměř 90 nepřátelských operátorů dronů poblíž Záporoží na jihovýchodě země.

Operaci provedlo společně velitelství vojenského letectva, jedna horská útočná brigáda, pak brigáda územní obrany a jednotka „létajících lebek“, což je součást ukrajinského dronového vojska.

Na operaci se ukrajinské síly důkladně připravovaly. Cílenými údery si vytipovaly 90 míst používaných ruskými operátory dronů, a to jak pro průzkumné, tak pro útočné mise.

A výsledek následné akce? Kyjev tvrdí, že „zničil nebo vážně poškodil“ 42 cílů.

Operace přestala být tajnou poté, co se ukrajinská vojenská rozvědka rozhodla operaci zpropagovat na videu. To zobrazuje nepřátelské základny proměněné v trosky. HUR tvrdí, že to byl „měsíc na vyhlazení všeho“, čímž se podle ní eliminovaly hrozby pro ukrajinskou infrastrukturu na frontové linii.

Souboje dron proti dronu budou brzy běžné

První letecký souboj dron vs. dron se měl odehrát na Ukrajině zhruba před třemi lety. Jeho záznam zveřejnil 10. října 2022 aktivista a podporovatel napadené země Serhij Prytula. Udělal to na sociální síti Twitter, později přejmenované na X.

Drony nyní pořád slouží nejvíc k pozorování a zaměřování techniky i personálu. Mohou ovšem i dopravovat k cíli zbraně nebo se samy zbraněmi stát. Další bezpilotní prostředky se uplatňují v elektronickém boji, případně opakování rádiového signálu.

Jiné mohou přepravovat zásoby nebo dokonce – v případě pozemních dronů – raněné. S rostoucím významem bezpilotních prostředků přibývá i snah je zneškodnit. Jako jedna z nejefektivnějších zbraní se k tomu nabízejí zase drony.