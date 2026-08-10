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Drony britského námořnictva posílaly signály do Číny. Byly i u důležitých jednání

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  16:21
Bezpilotní dron Kraken K3 Scout plující v hamburském přístavišti po Labi. (30....

Bezpilotní dron Kraken K3 Scout plující v hamburském přístavišti po Labi. (30. března 2026) | foto: ČTK

Bezpilotní dron Kraken K3 Scout plující v hamburském přístavišti po Labi. (30....
Bezpilotní dron Kraken K3 Scout plující v hamburském přístavišti po Labi. (30....
Průzkumný bezpilotní dron Kraken K3 Scout na stánku společnosti Rheinmetall na...
Námořní dron typu USV vyráběn rumunskou společností AUTONOMOUS Group. (13....
5 fotografií
Ve Spojeném království vzplanuly obavy o národní bezpečnost. Kamery na bezpilotních člunech K3 Scout, které využívá britské královské námořnictvo, totiž obsahovaly komponenty pocházející z Číny a odesílaly takzvanou heartbeat communication na IP adresu v Číně. Podle deníku The Telegraph mohly být drony přítomné i při citlivých jednáních vysoce postavených představitelů.

Drony armádě dodala britská zbrojní firma Kraken Technology Group, která kamery nakoupila od třetí strany. Ta podle informací deníku poskytla ujištění ohledně jejich bezpečnosti.

Vyšetřování však odhalilo, že kamery součástí bezpilotních vodních dronů odesílaly na IP adresu v Číně takzvanou „heartbeat communication“. Jde o automatické signály, které informují druhou stranu, že je zařízení připojené k internetu a funguje správně.

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Podle britského ministerstva obrany však neexistují žádné důkazy o tom, že by byly do zahraničí odeslány citlivé údaje nebo data ministerstva. Objev přesto podle deníku vyvolal obavy o národní bezpečnost. „Mohlo dojít k ohrožení personálu s bezpečnostní prověrkou v ústředí Special Boat Service (SBS) v Poole v hrabství Dorset,“ uvedl deník.

Bezpilotní čluny mohly podle The Telegraph ohrozit i bezpečnost citlivých schůzek. Nacházely se totiž v blízkosti setkání vysoce postavených představitelů speciálních sil a jejich kamery zůstávaly aktivní i v době, kdy byly samotné čluny vypnuté.

Bezpilotní dron Kraken K3 Scout plující v hamburském přístavišti po Labi. (30. března 2026)
Bezpilotní dron Kraken K3 Scout plující v hamburském přístavišti po Labi. (30. března 2026)
Bezpilotní dron Kraken K3 Scout plující v hamburském přístavišti po Labi. (30. března 2026)
Průzkumný bezpilotní dron Kraken K3 Scout na stánku společnosti Rheinmetall na obranném veletrhu Eurosatory. (15. června 2026)
5 fotografií

Podle zdroje The Telegraph blízkého ministerstvu obrany tvořily drony součást budoucího balíčku, který Spojené království nabídlo s cílem zajistit svobodu plavby v Hormuzském průlivu.

Přípravy na britské plány v Perském zálivu probíhaly právě s využitím těchto dronů. Podle zdroje deníku jde o „závažné selhání při kontrole původu komponentů“ a o platformu, v níž ministerstvo „ztratilo důvěru“.

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Samotné ministerstvo obrany však trvá na tom, že nedošlo k ohrožení žádných dat resortu. „Bezpečnost našeho vybavení, sítí a dat bereme nesmírně vážně,“ uvedlo jeho tiskové oddělení. Konzervativci v reakci vyzvali vládu, aby naléhavě prověřila své vybavení kvůli případným skrytým čínským komponentům.

Královská námořní pěchota využívá drony K3 Scout od března letošního roku. Britské námořnictvo jich v rámci programu Project Beehive pořídilo 20 za zhruba 12,3 milionu liber (asi 340 milionů korun). Po odhalení bezpečnostního problému ministerstvo obrany odpojilo kamery od internetu.

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