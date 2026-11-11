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Ukrajinci zasáhli obří ruský přístav v Baltském moři. Nenapadli ho poprvé

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  6:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií
Ukrajinské dronové útoky v noci na středu způsobily požár v ruském exportním přístavu Usť-Luga v Baltském moři. Uvedl to gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko, který zároveň informoval o bezmála 150 sestřelených bezpilotních letounech nad regionem. Ukrajinské síly na přístav Usť-Luga zaútočili už v březnu tohoto roku.
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti. (27. března 2026)
Ruský ropný přístav Usť-Luga po útoku ukrajinskými drony (29. března 2026)
Ruský ropný přístav Usť-Luga po útoku ukrajinskými drony (29. března 2026)
Ruský ropný přístav Usť-Luga po útoku ukrajinskými drony (29. března 2026)
11 fotografií

„Podle předběžných informací v důsledku zásahu bezpilotních letounů vypukl požár v přístavní oblasti Usť-Lugy,“ napsal Drozděnko na Telegramu s tím, že v Usť-Luze byla rovněž vyřazena z provozu transformátorová stanice.

Drozděnko dále uvedl, že nad Leningradskou oblastí na severozápadě Ruska bylo sestřeleno 146 nepřátelských dronů.

Pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko ve středu podle agentury Reuters vydaly varování před hrozbou dronů. Finsko v souvislosti s útokem přijalo dočasná omezení vzdušného prostoru a námořního provozu.

Ukrajinci znovu zasáhli ropný přístav v Baltském moři, gubernátor přiznal škody

Usť-Luga patří k největším ruským přístavům pro vývoz ropy, obilí a dalších produktů. V Leningradské oblasti se v uplynulých dnech stala terčem ukrajinských útoků také rafinerie v Kiriši.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské invazi od února 2022. Zatímco sama každou noc čelí útokům ruských dronů a střel, ukrajinské ozbrojené síly podnikají zpravidla bezpilotními letouny odvetné údery i hluboko na ruském území.

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